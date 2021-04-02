Валерия растрогала фанатов фотографией с сыном и невесткой

Москва, 2 апреля. Певица Валерия поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлена с сыном Арсением Шульгиным и невесткой Лианой. Растроганные фанаты осыпали звездную семью комплиментами.

Валерия поблагодарила влюбленных за рождение внучки Селин. Девочке 1 апреля исполнилось три месяца.

«Любимые Арсений и Лиана, спасибо вам за наше маленькое чудо, которое приносит нам большое счастье», — написала Валерия в Instagram, где показала совместный кадр.

Шульгина мгновенно отреагировала на публикацию свекрови.

«Какая фотография! Почему ее нет у меня? Вам спасибо за Сеню. Целуем, обнимаем, скучаем», — обратилась Шульгина к Валерии.

Подписчики артистки умилились такой идиллии в звездной семье. Некоторые отметили, как возмужал за последнее время молодой отец.

«Валерия, мои поздравления малышке! Пусть растет здоровенькой девочкой, это невероятное счастье»; «Молодые родители так похожи друг на друга», — написали комментаторы.

Валерию, кроме того, спросили, как ее называет молодая невестка. Певица, как оказалась, предпочитает, чтобы к ней все близкие, помимо детей, обращались по имени.

Недавно муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, опубликовал видео с отдыха звездной семьи в Дубае. Ролик внезапно вызвал целый поток негативных комментариев. Певицу раскритиковали за решение искупать внучку в общественном бассейне.