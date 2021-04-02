Президент Украины объявил о готовности ВСУ «дать отпор кому угодно»

Киев, 2 апреля. Украинская армия способна дать отпор, однако Киев желает урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, режим тишины в Донбассе необходимо сохранять для «тяжелых, но необходимых» переговоров в минском и нормандском форматах.

«Наша армия способна дать отпор кому угодно, и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем», — указал Зеленский в видеообращении.

Он подчеркнул, что в этих стремлениях Киев заручился поддержкой Вашингтона. Так, украинский президент рассказал, что обсудил ситуацию в Донбассе в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом.

Ранее о разговоре украинского и американского президентов сообщили СМИ. При этом эксперты неоднократно указывали на нежелание Байдена общаться с Зеленским.