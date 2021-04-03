«Главное — спасенные жизни»: доброволец из Мордовии о борьбе с огнем

Валерий Николаев на боевом посту уже почти 15 лет. Житель Дубенского района Мордовии отсчет стажа добровольца ведет со дня основания пожарной дружины в селе Пуркаево. Сам он трудится водителем в местном психоневрологическом интернате. Здесь же находится вся техника, защитная одежда и инвентарь.

Свой первый выезд на пожар мужчина вспоминает с тревогой: весна, сухая трава и огонь, грозящий уничтожить все на своем пути. Говорит, главное — удалось справиться с адреналином. Страх отступает, когда приходит осознание, что больше тушить некому. Сельская молодежь в поисках счастья уезжает в большие города.

«Когда вызов поступает на пост, дежурный обзванивает нас, добровольцев. Главное — успеть потушить, чтобы все не разгорелось. Потом уже, как говорится, спасай соседа. Если крыша рухнула, помогаем отбивать второй дом, чтобы сосед не пострадал», — поделился с корреспондентом ФАН Валерий Николаев.

Супруга добровольца ко второй работе и постоянной занятости мужа с годами начала относиться с пониманием. А сыновья часто сами хотят помочь. Мужчина ухмыляется: с такой поддержкой и в огонь нестрашно.

Праздники и выходные сельский пожарный встречает на боевом посту. Признается: самые тревожные дни — это новогодние каникулы. Пока все радуются и запускают фейерверки, добровольцы следят, чтобы веселье не привело к трагедии.

«Часто пожары случаются зимой, когда сильные морозы. Здесь бабушка печку перекалила, там баню перетопили и стена загорелась. Разное бывает. Но эта зима у нас прошла на редкость спокойно. В основном мы помогаем специалистам МЧС-никам. Но бывает, что тоже приходится спасать жизни. В нашем селе женщина увидела, как горит дом соседей. Там живут два брата. У них загорелся чайник на тумбочке. Полы уже полыхали, а сами хозяева спали. Мы вынесли их, привели в чувства. Однажды мужчина с сигаретой уснул. Тоже спасли. Благодарят, конечно, но главное — это жизни», — вспомнил недавние происшествия доброволец.

Виновник всех бед и пожаров — сам человек. Иногда непотушенный костер или сигарета могут уничтожить несколько гектаров леса и стереть с лица земли целые села.

«Самый страшный год — 2010, когда леса горели. Где тушили, там и ночевали, дежурили, не спали ночами. Кровь стынет, когда видишь верховой пожар и бежать некуда. Вот сейчас весна, опять сухую траву начнут поджигать. Она горит как порох. Ходим, объявления вешаем, разговариваем с людьми, объясняем, что это опасно», — добавил собеседник агентства.

За годы работы в добровольной пожарной дружине Валерий Николаев многое для себя понял. Лучше пять раз перепроверить, выключена ли бытовая техника, не горят ли газ и свет. А зарядники для телефона — это отдельный вид пожароопасных приборов.