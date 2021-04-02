Место схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти в Абхазии накрыло лавиной

Гудаута, 2 апреля. Сход лавины в Гегском водопаде попал на камеры очевидцев. В результате происшествия никто не пострадал.

Снежные массы обрушились в Гегский водопад в горах Абхазии, сообщают очевидцы. На видео с места происшествия заметно, как туристы с криками убегают от водоема, боясь оказаться под завалами снега. По первоначальным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Гегский водопад, чья высота составляет 70 метров, является одним из самых популярных мест в Абхазии среди туристов. Здесь снимались некоторые сцены фильмов «Спортлото-82» и «Рикки-Тикки-Тави». Также на фоне водопада состоялась схватка между Шерлоком Холмсом и профессором Мориарти — героями советского сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».