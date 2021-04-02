Турки задержали девушку-подрывника из ИГ

Анкара, 2 апреля. В турецкой провинции Шанлыурфа при попытке проникнуть в Турцию из Сирии задержали члена запрещенной в РФ террористической организации ИГ1. Согласно заявлению Управления полиции Шанлыурфы, задержанная входит в «список террористов в розыске» и выполняла функции подрывника в группировке.

Управление турецкой полиции отчитывается об «активной деятельности по выявлению и задержанию боевиков ИГ во всех провинциях страны», — и в самом деле, подобные новости поступают регулярно.

1 Организация запрещена на территории РФ.