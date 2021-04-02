Житель Выборга пытался провезти в матрасе 130 кг контрафактного масла и сыра

Санкт-Петербург, 2 апреля. Сотрудники Выборгской таможни задержали местного жителя, который пытался провезти на грузовике через пост крупную партию молочных продуктов.

Мужчина спрятал товар в матрасе. Пограничники обнаружили и изъяли у злоумышленника 240 упаковок сливочного масла и 25 упаковок сыра. Общий вес продукции составил 130 кг, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Сам водитель утверждал, что «молочку» он приобрел для себя, а спрятал ее, чтобы масло якобы не растаяло. Теперь в отношении шофера возбуждены два дела об административных правонарушениях.

Сотрудники таможни Домодедова задержали мужчину, незаконно перевозившего ювелирные украшения на сумму более 4 млн рублей, сообщал ФАН.