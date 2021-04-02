Навального заподозрили в «симуляции» после опубликованного в Сети видео

Владимир, 2 апреля. Журналисты получили видео из колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный. Судя по кадрам, он чувствует себя прекрасно и даже не хромает, вопреки заявлениям его адвокатов.

Ранее блогер активно жаловался на ухудшение самочувствия и требовал пригласить к нему врача. Он заявил, что мучается от болей в спине и левой ноге. Однако опубликованные кадры опровергают его слова.

На видеозаписи осужденный спокойно ходит по камере, попивая напиток из кружки. При этом видно, что к нему подходит сотрудник ФСИН и требует начать трудиться вместе со своим отрядом, однако Навальный отказывается присоединяться к коллективу.

Ранее журналисты разоблачили миф о «страданиях» осужденного Алексея Навального. Адвокаты блогера утверждают, что он страдает от болезней, однако журналисты провели расследование и выяснили, что на самом деле осужденный не страдалец, а симулянт, сообщал ФАН.