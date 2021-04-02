Американские пользователи подняли на смех Камалу Харрис за отказ говорить с прессой

Вашингтон, 2 апреля. Президент США Джо Байден поручил вице-президенту Камале Харрис разобраться с миграционным кризисом на юге страны, однако она с не приняла никаких мер и не встречалась с прессой.

Журналисты американского телеканала Fox News выяснили, что после того, как Камала Харрис была назначена ответственной за решение миграционных вопросов, она не провела ни одной встречи, посвященной этой проблеме. В ответ на вопросы журналистов, которые пытались заговорить с американским вице-президентом во время других рабочих поездок, она только смеялась и уходила от прямого диалога.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уже заявляла, что Харрис не будет заниматься связанной с мигрантами рутинной работой, а вместо этого сосредоточится на принятии решений по избавлению от корней проблемы. Однако, как отмечают газетчики, вице-президент до сих пор не приняла ни одного из анонсированных «концептуальных» решений.

Пользователи в комментариях к публикации Fox News подняли на смех поведение американского вице-президента, назвав ее «трусливой» и «некомпетентной».

«Не особенно и скучали! Демократы открывают границы, уничтожают средний класс и защищают богатеев. Это наша цена за то, что мы избрали Байдена», — пишет Maxine. «Она слишком занята, трусливо прячась от прессы и возмущаясь ремонтом своей резиденции», — высмеял Харрис пользователь Luckyloonie7. «Вот, что происходит, когда некомпетентный человек занимает должность только из-за пола или цвета кожа. Я тоже женщина и тоже руководитель, и я получила свое место тяжким трудом. Это единственный правильный пусть», — заявила moa326.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, чего добивается вице-президент США Камала Харрис, пустив миграционный кризис на самотек. Журналисты New York Post считают, что Харрис намерена довести ситуацию на юго-западной границе США до кипения, чтобы затем найти виноватого в своей некомпетентности.