Власти Омана пытаются снизить число трудовых мигрантов в стране

Власти Омана объявили 31 марта 2021 года последним днем амнистии для трудовых мигрантов, просрочивших свои визы. По решению правительства, успевшие подать соответствующее заявление до обозначенной даты репатрианты освобождаются от выплаты штрафа. При этом они должны будут покинуть страну до 30 июня 2021 года.

#Oman's amnesty ends this month, but hundreds of workers are struggling to make use of it. Among those trying to get home are over 200 migrant domestic workers from Sierra Leone, many of whom say they were deceived into coming to the country. https://t.co/LOOzxdJ2VH — Migrant Rights (@MigrantRights) March 25, 2021

Смягчение наказания для нарушителей должно было снизить количество нелегальных рабочих в стране, боявшихся покинуть территорию Омана из-за угрозы серьезного штрафа при выезде. Это было особенно актуально в условиях пандемии. В большом количестве случаев переносчиками вируса были именно мигранты, вынужденные жить в тесных условиях и не имеющие медицинского обсаживания.

По данным Министерства здравоохранения Омана, около 40% всех случаев заражения коронавирусом в марте этого года были зарегистрированы у иностранных работников, в основном прибывающих из стран Индийского субконтинента. Несмотря на болезнь, многие из них пытаются продолжать трудиться, чтобы не терять доход.

В последний день срока подачи число заявлений от иностранных рабочих существенно возросло.

«Сегодня число заявок на амнистию просрочки составляет более 900 экспатриантов, по сравнению со средним показателем около 200 в день в течение последних двух недель», — рассказал журналистам представитель Министерства трудовых ресурсов Омана 31 марта.

Распоряжение об амнистии действовало почти 10 месяцев — с июня 2020 года. По первоначальному плану акция должна была продлиться только до осени прошлого года, но в ноябре власти ее пролонгировали.

По данным Национального центра статистической информации, с начала пандемии коронавируса страну покинули более трехсот тысяч человек. При этом почти семьдесят тысяч экспатриантов подали заявку на продление рабочей визы и ждут окончательного подтверждения от иммиграционной службы.

Тем не менее общее число иностранных рабочих в Омане намного превышает эти показатели.

Инициатива Маската оказалась популярна не у всех трудовых мигрантов — несмотря на угрозу наказания и смерти от коронавируса, они готовы оставаться в стране на свой страх и риск. Их решение обусловлено необходимостью продолжать зарабатывать и кормить семьи, оставшиеся на родине.

При этом многие из тех, кто подал заявление на амнистию, все равно собираются остаться на территории страны.

«У нас дома пандемия. В Индии нет ни работы, ни средств к существованию», — рассказала журналистам 36-летняя эмигрантка Шамми Талекар.

Такого же мнения придерживаются многие другие мигранты. При этом Оман является страной не с лучшей репутацией в вопросах отношения к переселенцам.

“My agent told me he could take my passport because he had bought me,” she says.

The #kafalasystem of employment still ties migrant workers to the employer who brings them to the #Gulf, allowing widespread exploitation to persist#humantrafficking #Oman https://t.co/hnXan6Uz21 — Timothy Karera (@Tkarera) March 23, 2021

Как и во многих других государствах Ближнего Востока, в стране действует закон, обязывающий всех иностранных работников иметь спонсора, отвечающего за их визу и правовой статус на территории Омана. Это делает иностранцев зависимыми от работодателей, обосновывающих присутствие своих сотрудников на территории страны и потому имеющих над ними власть. Что в свою очередь дает пространство для эксплуатации трудовых мигрантов местными предпринимателями.

Кроме того, оманские бизнесмены, потерявшие доход во время пандемии, отметились изобретением схемы заработка на своих бывших сотрудниках: они стали брать с них деньги за официальное оформление на свое имя, не предоставляя при этом ни саму работу, ни заработную плату.

Люди, получившие таким путем право находиться в стране, ищут неофициальный заработок на стороне. При этом их доходы намного ниже, чем при официальном трудоустройстве.

Таким образом, фактические наниматели платят за их труд намного меньше средней рыночной стоимости, а «официальные» — забирают еще часть доходов себе.

Маскат предпринял попытку устранить такого рода нарушения и ужесточил наказание за эксплуатацию мигрантов, однако проблема так и не решена.

Oman implements stricter penalties for human trafficking https://t.co/9frFYzVF8U — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) March 6, 2021

Рассчитывающие заработать люди все равно остаются в стране, несмотря на угрозу злоупотреблений со стороны местных работодателей или наказание от государства за нелегальную работу.