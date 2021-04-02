Россия взяла «золото» на Международной олимпиаде курсантов по иностранному языку

Москва, 2 апреля. Команда Московского высшего общевойскового командного училища стала победителем Международной олимпиады курсантов по иностранному языку.

Об этом информируют в пресс-службе Минобороны РФ. В конкурсных испытаниях приняли участие 52 команды, в том числе семь женских. Сообщается, что курсанты Военной академии Белоруссии завоевали серебро, а бронза досталась команде Академии ВС Узбекистана. Награды победителям вручали заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«В современном мире знание иностранных языков стало одним из ключевых факторов, определяющих не только профессиональную успешность, состоятельность, но и общий уровень образованности военнослужащего. Оно расширяет кругозор и границы познания, позволяет лучше узнать культуру и менталитет других народов», – отметил Панков на церемонии награждения.

Он подчеркнул, что в последние годы важность владения языками для военнослужащих особенно возросла.

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