В Госдуме рассказали о трех факторах, влияющих на работу поликлиник

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич назвал три основных фактора, необходимых для модернизации и повышения эффективности первичного звена здравоохранения. По словам депутата, сейчас во многих регионах уже нет проблем с количеством диагностического оборудования и инфраструктурой.

«Во-первых, необходимо реализовать программу лекарственного страхования для повышения доступности фармакотерапии для всех лиц. В частности, через внесение в программу госгарантий дополнительного раздела по обеспечению амбулаторного лечения хронически больных и механизацию существующей системы льготного обеспечения лекарственными препаратами. Потому что сейчас часть пациентов, получив рекомендации врача, не могут пройти необходимое лечение из-за нехватки финансовых средств», — считает Менделевич.

К тому же, по словам депутата, нужно разбираться и с зарплатой врачей.

«Есть запрос на формирование единой отраслевой системы оплаты труда в первичном звене, которая будет варьироваться в зависимости от регионального коэффициента. На сегодняшний день разброс зарплат по России серьезный, как результат — в муниципалитетах с высокой заработной платой вакансии закрыты, а в других — пациенты вынуждены очень долго ожидать приема», — поделился мнением политик.

Также Менделевич считает, что важно составить критерии эффективности профилактической деятельности.

«Сейчас в регионах есть кабинеты здоровья, центры профилактики. Надо понять, насколько они результативны, кто и каким образом считает данную эффективность», — подчеркнул он.

Ранее ФАН писал о Всемирном дне здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля.