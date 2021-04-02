Разгневанная Самбурская объявила «войну» Дробышу

Москва, 2 апреля. Актриса и певица Настасья Самбурская вышла из себя из-за интервью музыкального продюсера Виктора Дробыша и пригрозила раскрыть его тайны.

Скандал с участием Дробыша и Самбурской, который уже вырос до судебного разбирательства, разгорается все сильнее. Продюсер объявил в недавнем интервью, что потратил на раскрутку певицы 12 миллионов рублей, но ничего не получил взамен. По его словам, Самбурская не хотела делить гонорары с музыкантами, отказалась выступать, обвинила продюсерский центр в нарушении ее прав и решила расторгнуть контракт.

Продюсер в ответ потребовал возместить вложенные в артистку деньги. Самбурская согласилась лишь на 4 миллиона рублей, но Дробыш ответил отказом.

Разгневанная звезда сериала «Универ. Новая общага» объявила Дробышу «войну». В Instagram Stories она назвала продюсера «сказочником» и пообещала раскрыть неизвестные публике подробности его деятельности.

«Пусть знают, как вы в своем так называемом продюсерском центре хороните талантливых людей и не только», — объявила она.

Она также добавила, что центр Дробыша якобы заставляет молодых артисток «побираться» и ходить в рестораны к «высокопоставленным друзьям».

Дробыш предположил ранее, что у Самбурской могут быть проблемы с ментальным здоровьем. Продюсер считает, что агрессия и озлобленность актрисы — проблема родом из детства.