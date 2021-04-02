Объем торгов драгметаллами на Мосбирже увеличился в 10 раз

Москва, 2 апреля. Совокупный объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже в марте 2021 года достиг 24,08 млрд рублей. Об этом следует из материалов торговой площадки.

Результат отчетного периода стал абсолютным месячным рекордом, сообщает «Интерфакс». В первую очередь, рост обусловлен увеличением объема торгов золотым металлом в натуральном выражении – примерно в 10 раз, до 5,6 тонны. При этом число торгов серебром снизилось на 13%, составив 4,2 тонны.

Всего за первый квартал объем торгов драгоценными металлами составил 42,49 миллиарда рублей. Это в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, согласно данным Мосбиржи.

«Московская биржа» запустила торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2016-2017 годах среднемесячный объем торгов достигал порядка 10 миллиардов рублей. В 2020 году он оказался в среднем на уровне около 4 млрд рублей.

До начала следующей рабочей недели стоимость золота может вернуться в диапазон ближе к 1700 долларам за тройскую унцию. Такой прогноз озвучили аналитики в комментарии ФАН.