Котенок выстоял в неравной схватке с семью собаками. ФАН-ТВ

Семь против одного — таким был расклад неравной схватки во дворе многоэтажного дома. Происходящее запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как сначала к котенку подскочила одна собака, и тот быстро заполз под припаркованный автомобиль. Но на этом разборка не закончилась. На лай пса к машине сбежались еще шесть его сородичей. Псы окружили авто. Котенок решил прорваться сквозь оцепление. Он выскочил из-под машины и вскочил на лавочку. Собаки бросились в погоню, но растерзать отважного бедолагу им все же не удалось. На помощь подоспели люди: кто-то-то из окна кинул в агрессивную стаю коробкой из-под сока, и те разбежались. Видео с храбрым животным попало в соцсети и котенок быстро обрел поклонников. Одни называют случившееся удачей, другие восторгаются храбростью маленького хищника.