Банк России намеревается обсудить будущее экосистем в РФ до 1 июня

Москва, 2 апреля. Вопросы, касающиеся развития экосистем в России, хотят обсудить в ЦБ с представителями общественности до 1 июня 2021 года.

Центральный банк Российской Федерации подготовил проект возможных мер по регулированию экосистем, развиваемых в данный момент крупными российскими банками и IT-компаниями. Об этом сообщают «Известия».

Экосистемы находятся в сфере внимания у Сбербанка, ВТБ, «Тинькофф Банка», «Яндекса» и Mail.ru Group. Регулятор разработал предложения и представил их в докладе для общественных консультаций. Он называется «Экосистемы: подход к регулированию». Ознакомиться с проектом возможно на официальном сайте Центробанка.

Банк России стремится к созданию «благоприятной среды и дальнейшего инновационного развития платформенного сегмента в российской экономике». Регулятор намеревается принять меры, чтобы развивать отечественные экосистемы и поддерживать их конкурентность на рынке России. Предполагается, что все вопросы, касающиеся экосистем, будут обсуждены со «всеми заинтересованными сторонами» до 1 июня 2021 года.

Тем не менее экосистемы — не единственная повестка дня у Банка России. Кредитная организация «Геобанк» сегодня, 2 апреля, потеряла лицензию Центробанка на осуществление банковских операций. Регулятор сообщил о нарушениях федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.