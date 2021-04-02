Влад Кадони объявил о своем возвращении на «Дом-2»

Москва, 2 апреля. Звезда «Дома-2» Влад Кадони останется работать ведущим скандального телепроекта. Об этом сообщил сам блогер на своей странице в Instagram.

Ходило множество слухов о том, кто после закрытия шоу на ТНТ приобрел «Дом-2». В пятницу стало известно, что телестройка будет выходить в эфир на телеканале «Ю». Первый выпуск запланирован на 19 апреля.

Вести шоу, как и раньше, будет золотая пятерка: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Андрей Черкасов и Влад Кадони.

««Дом-2» возвращается на телеэкраны! С 19 апреля на канале «Ю»! Новые и хорошо знакомые старые лица сойдутся вместе, чтобы дружно искать любовь, строить отношения и жить полной жизнью! Вы рады?! Ждете?!» — написал ведущий на своей странице.

Большая часть подписчиков с восторгом встретила новость о возвращении скандального шоу на экраны ТВ.

Руководство ТНТ в конце прошлого года объявило о закрытии проекта. По некоторым данным, уже долгое время у «Дома-2» были низкие рейтинги. После закрытия шоу решался вопрос о судьбе передачи. Многие гадали, поменяет ли телестройка формат, будет ли она выходить на ТВ или же переберется в Сеть. С первым выпуском шоу на телеканале «Ю» поклонникам реалити-шоу откроются все тайны.