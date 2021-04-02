Голикова указала на тенденцию стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Москва, 2 апреля. Ситуация с COVID-19 в РФ имеет тенденцию к стабилизации, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Однако колебания заболеваемости не исключены, добавила она.

Об этом Голикова рассказала в рамках заседания проектных комитетов по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография». В апреле и мае традиционно повышается скорость распространения некоторых заболеваний, относящихся к сезонным. Татьяна Голикова порекомендовала сделать прививку от коронавируса тем, кто еще не успел пройти вакцинацию. Ведь от этого зависит стабильность ситуации с COVID-19 в стране, пояснила она.

Система российского здравоохранения возвращается к плановой работе. Об этом Татьяна Голикова заявила на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.