Мясников назвал гипертонию «предвестником» болезни Альцгеймера

Москва, 2 апреля. Гипертония является коварной болезнью, которая увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Показатели давления 130/90 считаются выше нормы, уточнил доктор. Он добавил, что заболевание требует правильного лечения. При этом многие пациенты пускают дело на самотек, хотя гипертония является «предвестником» опасных заболеваний, подчеркнул Мясников.

«Высокое давление в среднем и пожилом возрасте может значительно увеличивать риск развития сосудистой деменции. Это заболевание считается второй наиболее распространенной формой деменции в мире после болезни Альцгеймера, которая также может развиться на фоне гипертонии», — добавил телеведущий.

Риск возникновения деменции помогут снизить регулярные занятия спортом и подобранные специалистом медикаменты. Гипертония также грозит развитием мерцательной аритмии, которая встречается у людей всех возрастов. Недуг увеличивает вероятность ишемического инсульта и тромбообразования.

Ранее Мясников сообщил, что гипертоникам не запрещается употреблять напитки с содержанием кофеина. Регулярное употребление кофе способно снизить риск развития инфаркта. Чай, в свою очередь, содержит полифенолы, которые полезны для профилактики онкологических заболеваний.