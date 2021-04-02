Красный Крест восстановил десятки скважин с питьевой водой в ЦАР

Банги, 2 апреля. Международный комитет Красного Креста (МККК) восстанавливает работу скважин с питьевой водой в различных районах Центральноафриканской Республики, пострадавших от нападений боевиков.

Обеспечение доступа населения ЦАР к чистой воде являлось проблемой еще до того, как накануне декабрьских выборов в стране активизировались бандиты из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Но за время борьбы с бандформированиями ситуация значительно ухудшилась.

Департамент водных ресурсов и среды обитания МККК исследовал состояние скважин в населенных пунктах республики. Экспедиция выяснила, что некоторые объекты повреждены и не функционируют. В связи с этим Красный Крест провел восстановительные работы в шестидесяти пунктах водоснабжения в Мбайки, Дамаре, Босембеле и Боссемптеле.

Местные жители поблагодарили международную организацию за проявленное внимание к их нуждам. До этого они вынужденно набирали воду из диких источников в лесу, что провоцировало различные кишечные заболевания, а также отнимало много времени на дорогу.

Инженер департамента водных ресурсов и среды обитания МККК, а также первый заместитель мэра Дамары призвали граждан аккуратно относиться к оборудованию скважин, поскольку ремонт одного подобного объекта обходится в полтора миллиона франков КФА.

Ранее власти ЦАР запустили проект национального сельскохозяйственного исследования, необходимый для уточнения базы данных по аграрному сектору и планирования экономических реформ в интересах населения.