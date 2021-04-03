Почему страны Евросоюза не хотят возвращать на родину бывших жен террористов ИГ

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Примкнувшая к террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) жительница Великобритании Шамима Бигум сняла чадру. Теперь она ходит в модных джинсах и красит волосы.

В лагерях беженцев Аль-Хол и Рож на северо-востоке Сирии, где в том числе содержатся сторонники ИГ и присоединившиеся к ним женщины, началась мода на «современную внешность». Многие жены боевиков говорят о своем раскаянии и готовности вернуться домой — преимущественно в страны Евросоюза.

Что это — переосмысление жизненных ценностей или попытка обмануть власти своих стран — разбиралась международная редакция ФАН.

История одного перевоплощения

Бывшая школьница из восточного Лондона, 15-летняя Шамима Бигум в феврале 2015 года вместе с еще двумя девушками отправилась в Сирию, где стала невестой боевика «Исламского государства» из Нидерландов. У террористов девушка прожила более трех лет, после чего оказалась в лагере беженцев. Сейчас она намерена вернуться домой.

«Я хочу попросить прощения у Великобритании. Я не ожидала, что мне придется пройти через столько испытаний», — призналась Шамима Бигум в феврале 2018 года, находясь в лагере Аль-Хол.

В 2019 году тогдашний министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид лишил британку Бигум гражданства по соображениям национальной безопасности. А в феврале 2021 года пять судей Верховного суда Великобритании отклонили ее прошение о разрешении приехать на родину, которое она подала, чтобы восстановить свое подданство.

Шамима Бигум не оставляет попыток вернуть себе британский паспорт. Женщина живет в лагере беженцев на севере Сирии. Теперь же она одевается «по-западному»: носит современную одежду, солнцезащитные очки и украшения.

Яркие цвета лагеря беженцев

Точно так же сняла чадру Эмилия Кениг, которую Организация Объединенных Наций (ООН) внесла в список самых опасных женщин «Исламского государства» из-за вербовки боевиков и призывов к насилию. В 2017 году курдские бойцы «Сирийских демократических сил» поймали эту 36-летнюю француженку в районе Аш-Шаддади в провинции Хасака.

В 2018 году Кениг обратилась к французским властям с просьбой оказать ей помощь и вернуть во Францию, из которой женщина уехала в 2012 году, чтобы присоединиться к террористам ИГ. Сейчас Кениг буквально повторяет действия британки Бигум: подкрашивает волосы, носит бейсболку, надевает черные обтягивающие брюки.

«Я ношу такую одежду для себя. Это помогает мне привыкнуть к ней к моему возвращению домой. В любом случае я буду ее носить во Франции, потому что моя профессия не позволяет мне надевать никаб», — уверяет Эмилия Кениг.

До поездки в Сирию француженка работала в сфере бухгалтерского учета. В начале года Эмилии удалось отправить из лагеря беженцев во Францию троих своих детей.

Таких историй, как у Эмилии Кениг и Шамимы Бигум в лагерях беженцев масса. Некоторые из невест террористов сумели вернуться домой и теперь признаются, что совершили ошибку, став жертвой обмана женихов.

Остальные отрекаются от прошлого, находясь в Аль-Хол и Рож, чей облик начал меняться в последнее время. В этих лагерях беженцев содержатся боевики «Исламского государства», а также примкнувшие к террористам женщины, которых называют «невестами ИГ».

В прошлые годы сирийские лагеря для беженцев в Хасаке ассоциировались с черными чадрами, в которые были облачены их обитательницы, в том числе тысячи иностранок. Теперь картина меняется. Девушки появляются на улице с непокрытой головой, в шортах, джинсах и яркой одежде. Они часто улыбаются и позируют перед камерами журналистов, регулярно напоминая им о готовности вернуться на родину.

Гуманитарная катастрофа

Жены террористов ИГ пытаются покинуть лагеря беженцев любыми способами. В 2019 году военный журналист Бабак Тагвая рассказал об очередном побеге женщин из Аль-Хола.

«Они воспользовались отсутствием охраны SDF из-за продолжающейся войны с Турцией. К счастью, SDF удалось поймать этих террористов через несколько минут после их побега», — сообщил Тагвай.

Another video showing ISIS families trying to escape from detention in al-Hol camp. pic.twitter.com/w75GvUFJyj — Bahtiyar Umut (@baxtiyarumut) October 15, 2019

Причиной побега стала гуманитарная катастрофа в лагере беженцев, о которой рассказывал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных атташе. В 2019 году там проживали более 70 тысяч человек, примерно половина из них были дети.

Сейчас количество беженцев в Аль-Холе снизилось до 60 тысяч, но проблемы остались те же. Лагеря перенаселены, людям не хватает питьевой воды, еды, медикаментов, отсутствуют профессиональная медицинская помощь. Бытовые проблемы усугубляются антисанитарными условиями жизни: на территории мало туалетов и обитатели зачастую справляют нужду, где придется.

У администрации лагерей проблемы с сотрудниками. Их мало, поэтому они не могут обеспечить безопасность обитателей Аль-Хола и Рожа. Время от времени активные сторонницы ИГ осуществляют нападения, жертвами которых становятся и обитатели лагерей, и обслуживающий персонал, и даже охрана.

В начале 2020 года в сточных водах первой секции лагеря Аль-Хол были найдены тела мужчины и женщины. Из забили молотками.

Обвинения в хитрости

Яркая одежда и улыбки на лицах жен боевиков являются лишь картинкой для иностранной публики. Руководство лагерей сомневается в искренности подопечных. Один из чиновников, не назвавший своего имени, утверждает, что лишь некоторые из женщин действительно раскаялись. Большинство же девушек просто сменили одежду, потому что пытаются обмануть правительства своих стран ради возвращения домой.

«Они часто пытаются бежать отсюда. Нам приходится переводить самых опасных из женщин в другой лагерь на северо-востоке Сирии. Там содержатся члены семей радикальных исламистов, которые были убиты в боях», — рассказывает представитель администрации лагеря Рож.

Чиновник не упомянул название места, куда переправляют бунтовщиков. Он лишь пояснил, что там находится около 800 семей с европейским гражданством и лишь 100 семей боевиков из Ирака и Сирии.

Заграница не поможет

Правительство европейских стран невестам террористов «Исламского государства» тоже не верит и не спешит возвращать своих граждан, примкнувших к боевикам.

«Они одни из самых опасных людей в мире, и мы не хотим, чтобы они возвращались», — объяснил позицию Дании представитель Либеральной партии Майкл Йенсен.

Это мнение разделяет Канада, чей бывший министр общественной безопасности Ральф Гудэль признался, что лучше ничего не менять в нынешнем положении вещей.

«Граждане Канады имеют право вернуться, но власти не обязаны всех пускать», — заявил Гудэль.

Франция согласилась принять детей Эмилии Кениг, но не спешит забирать их мать, потому что считает ее террористкой, к которым у Парижа особое отношение. Французские власти опасаются, что боевики «Исламского государства», даже находясь в местах лишения свободы, могут продвигать идеологию радикального исламиста среди сокамерников.

Задержки репатриации уже стали причиной бунтов. Несколько недель назад группа французских «невест ИГ» из лагерей беженцев объявила голодовку с целью принуждения Парижа к скорейшему решению вопроса с возвращением домой. Правда, пока результата это не принесло.

Une dizaine de femmes détenues dans les camps de #Roj au Nord-est syrien ont débuté une grève de la faim ce dimanche 21 février 2021.



Communiqué de presse avec @DoseLevy_Avocat ???? pic.twitter.com/QZXypsjxGM — Ludovic Riviere (@LudovicRiviere_) February 21, 2021

Радикализация лагерей беженцев

В последнее время среди обитателей Аль-Хола и Рожа усилились радикальные настроения. Это связывают с тем, что в лагеря беженцев проникли бывшие боевики «Исламского государства», переодевшиеся в гражданскую одежду.

«Многие члены террористической организации ИГ вошли в лагерь в качестве гражданских лиц, пытаясь создать соответствующую атмосферу для реорганизации лагеря и продолжения террористической деятельности по всему миру», — сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

28 марта 2021 года Сирийские демократические силы (СДС) провели в Аль-Холе спецоперацию по выявлению спящих ячеек ИГ. В рейде участвовали 5000 бойцов. В результате оперативных мероприятий спецназ поймал 125 боевиков террористического подполья. У них нашли военное оборудование, а также комплектующие для производства самодельных взрывных устройств (СВУ).

В числе задержанных оказались шариатский эмир Абу Мухаммад аль-Джамили, который был муфтием у боевиков ИГ, и полевой командир Абу Карар аль-Ираки, который признался, что стал заказчиком того убийства в 2020 году, когда тела мужчины и женщины были найдены в сточных водах первой секции Аль-Хола.

После спецоперации СДС появились вопросы о том, как представителям высшего командования террористического подполья удалось просочиться в лагерь беженцев, работу которых курируют Соединенные Штаты в сотрудничестве с курдскими силами. Каким образом боевикам удалось пронести взрывчатку и военное оборудование в хорошо охраняемый лагерь? По мнению экспертов, в Аль-Холе и Роже присутствуют интересы Вашингтона.

«Американцам выгодно, чтобы гуманитарная катастрофа в Аль-Холе не заканчивалась. Не стоит забывать и о том, что руководят лагерем курдские группировки, которые являются союзниками США. Хотя это никакие не союзники, это настоящие бандиты. Они установили в лагере свои правила, и американцы просто не вмешиваются в эти дела — им проще закрыть глаза на все бесчинства и не вступать в конфликт», — прокомменитровал сложившиеся обстоятельства директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Кузница новых кадров ИГ

Лагери беженцев стали базой боевиков. В феврале 2019 года Пентагон сообщил о возрождении террористической организации «Исламское государство».

Exclusive: A draft Pentagon report warns that without continued pressure, ISIS could regain territory in 6 to 12 months, according to 2 US officials familiar with the draft. https://t.co/5kTRLJhpBb — NBC News (@NBCNews) January 31, 2019

Министерство обороны США заявило, что для восстановления подполья ИГ хватит не больше года. В отчете военного ведомства говорилось, что Сирийская Арабская Армия (САА) откажется противостоять экстремистам, если боевики не будут разрушать правительственную инфраструктуру.

Высокий уровень информированности Соединенных Штатов о деятельности террористического подполья стал причиной подозрений экспертов в том, что за планами по возрождению «Исламского государства» стоят политики Вашингтона.

«Фактически Пентагон в этом докладе раскрыл часть своих планов по Сирийской Арабской Республике. Очевидно, что американские спецслужбы будут прилагать усилия для сохранения террористической группировки хоть в каком-нибудь виде, предполагая, что им удастся добиться успеха в этом в период от полугода до года и что Дамаск не сможет им помешать», — предположил политолог Александр Асафов.

Террористы убивают отступников

Подозрения в том, что «невесты ИГ» пытаются обмануть власти на родине, во многом основываются на отношении радикальных исламистов к отступничеству. Бывшие члены террористической группировки часто расправляются с теми, кого считают предателями.

Например, в середине января 2021 года в лагере Аль-Хол был жестоко убит бывший боевик «Исламского государства», который сотрудничал с администрацией лагеря и стал охранником.

العثور على جثة شخص مقطوع الرأس داخل مخيم الهول شرقي الحسكة (صورة)

https://t.co/KOSAwYNvBz — Watan Fm | إذاعة وطن (@WatanFmsy) January 16, 2021

За первые три недели нынешнего года в Аль-Холе за отступничество были убиты 14 человек. К началу апреля количество казней внутри лагеря увеличилось до 47 случаев.

По словам очевидцев, боевики «Исламского государства», ставшие обитателями лагерей беженцев, создали там миниатюрную копию халифата. Сторонники ИГ даже организовали в лагере «шариатский суд», который наказывает нарушителей. Время от времени курдская охрана сообщает о пресечении попытки расправиться с неугодными людьми.

????A woman was killed, seven others were injured and more than 50 women were arrested in a riot after the establishment of secret courts by some 50 women of #ISIS terrorists in al Hawl camp of #Hasakah province



via @hawarnews pic.twitter.com/MwxTeBI8np — SMM Syria (@smmsyria) October 1, 2019

В ходе одной из таких операций были задержаны 50 человек, семь женщин получили ранения. Одна из «невест ИГ» выхватила пистолет и была убита. Охране лагеря пришлось вмешаться, чтобы пресечь наказание палками, назначенное «шариатским судом» тем обитательницам лагеря, которые не посещали занятия по изучению Корана.

Переодевание в современную одежду для женщин, ранее примкнувших к «Исламскому государству», считается еще большим предательством, чем отказ от изучения сур и аятов. Но в то же время на иностранок, снявших чадру, никто не покушается.

Женщины-сторонницы «Исламского государства» оделись в яркую одежду, носят украшения и уже не боятся быть публичными. При этом они живут в лагере, где террористическое подполье установило нормы шариата, не боясь за свою безопасность. Появление радикальных исламистов является угрозой национальной безопасности для любой страны, что понимают и в Евросоюзе. Поэтому Европа и не спешит возвращать своих граждан домой из лагерей Аль-Хол и Рож.

1 Организация запрещена на территории РФ.