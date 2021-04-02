Бабиш: страны ЕС «непрямо вынуждают» Чехию закупить «Спутник V»

Прага, 2 апреля. Евросоюз «непрямо вынуждает» Чехию приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Такое заявление сделал премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Власти Словакии уже закупили этот препарат, Австрия готовится последовать их примеру, напомнил чешский политик. Президент Чехии Милош Земан не раз заявлял о необходимости разрешить применение «Спутника V» в стране.

Российские ученые изобрели первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» одобрили уже в 58 странах мира. Некоторые государства начали производство медикамента на своих территориях по российской технологии.