Багдасаров рассказал, как страны НАТО помогают Киеву вести войну в Донбассе

Москва, 2 апреля. Страны НАТО вовлечены в конфликт в Донбассе, так как осуществляют подготовку ВСУ. Об этом заявил глава Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, военные инструкторы стран НАТО готовят личный состав Вооруженных сил Украины к боевым действиям в Донбассе. Багдасаров подчеркнул, что данный факт приравнивает военных специалистов Альянса к участникам конфликта на востоке Украины.

«Сам факт нахождения инструкторов от самого верха до самого низа — это есть участие в войне, потому что они готовят ваши подразделения к войне», — сказал эксперт в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Багдасаров подчеркнул, что подготовкой украинских военнослужащих занимаются военные инструкторы из США, Великобритании и Германии. По его словам, недавно командующий сухопутными войсками НАТО Роджер Клотье хвастался, что западные инструкторы подготовили 19 тысяч военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий в городских условиях.

«Командующий сухопутными войсками НАТО хвастается: мы подготовили 19 тысяч бойцов, которые в состоянии вести боевые действия в городах. В каких городах? Луганск, Донецк и так далее», — добавил эксперт.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков выразил уверенность, что Украине не стоит рассчитывать на поддержку США в случае начала масштабных боевых действий в Донбассе. Сенатор отметил, что Вашингтон может помочь Киеву вооружением, однако США не будут принимать участия в конфликте на востоке Украины, передает сайт 360tv.ru.