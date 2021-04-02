Блогер Руслан Захаркин требует надолго посадить Эдварда Била за решетку

Авария в центре Москвы на Садовом кольце, предполагаемым зачинщиком которой стал блогер Эдвард Бил, всколыхнула общественность и всю современную медиасферу. Многие «коллеги» блогера неодобрительно высказались о его поведении. А блогер Руслан Захаркин и вовсе требует надолго посадить Эдварда Била за решетку.

«На волне грязного хайпа сделал себе деньги и теперь считает себя королем соцсетей. Пока такие люди, как Эдвард Бил, не будут наказаны юридически, никто не может быть в безопасности. Еще со времен его умалишенных пранков с него должен был быть спрос, но его не было. Сейчас Бил вляпался как никогда ранее — скоро всем этим нарушениям закона настанет конец», — говорит Захаркин.

К слову о нарушениях, только за текущий год у Эдварда Била 400 штрафов за превышение скоростного режима, не считая прочих дорожных «косяков». Но если раньше его любовь к экстриму не приносила ущерба обществу, то теперь он может стать виновником ДТП, в котором серьезно пострадал человек.

«В аварии с Эдвардом Билом пострадало не только чужое имущество, но и живые люди. Эдвард Бил оказался в полиции — вот теперь ему реально страшно. Лично я бы хотел его посадить далеко и надолго. Пусть попробует «кидать понты» на зоне: посмотрим, что с ним будет ночью», — отмечает Захаркин.

На сегодняшний день в отношении блогера Эдварда Била возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

«Я буду верить в наш суд. Блогер уже под подозрением, а когда станет подсудимым — вот только тогда поймет, что, испортив жизнь другим, он испортил жизнь себе. Берегите себя и своих близких. Не садитесь за руль, если не умеете безопасно ездить», — заключил блогер.

Возможно, жажда Эдварда Била к скорости и привела к страшной трагедии. Но что это: показуха, хайп, недостаток адреналина в крови или реальная угроза для людей? Ранее в разговоре с корреспондентом ФАН блогер, экс-пранкер Султан Зак назвал Эдварда Била опасным для общества.