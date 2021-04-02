В ЛНР вызвали скуку заявления США и Украины по итогам разговора Байдена с Зеленским

Подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о реакции в республике на телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Заявления по итогам первого телефонного разговора главы Соединенных Штатов Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского не содержат в себе откровений. Такую мысль в интервью ФАН выразил подполковник запаса Народной милиции и бывший представитель ополчения Луганской народной республики, военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Белый дом сообщил о том, что Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку США «суверенитета и территориальной целостности Украины». А пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала впервые состоявшийся разговор «потрясающим».

«Это только подтверждает то, что мы все и так уже знаем: Украина несамостоятельна, это колония США. Это (телефонный разговор Байдена и Зеленского. — Прим. ФАН) просто популистская игра на публику. Все и так прекрасно понимают, что США руководят всей украинской властью и все, что происходит в Донбассе, делается под их непосредственным контролем», — пояснил Андрей Марочко.

Он добавил, что заявления Украины о российской агрессии и реакция на них США укладываются в уже хорошо известный сценарий из «методички, написанной еще во времена Порошенко». Андрей Марочко напомнил и появившиеся утром сообщения Минобороны Украины об обещаниях со стороны Пентагона поддержки НАТО Киеву.

«Хочу отметить, что НАТО оказывает поддержку уже давно, теперь это уже может быть только переброска их войск на Украину, потому что инструкторы, вооружение и деньги они уже посылают туда», — добавил собеседник ФАН.

Эксперт подтвердил, что эскалация конфликта на линии соприкосновения продолжает нарастать. Он сообщил о гибели в результате обстрелов 2 апреля одного из служащих народной милиции. Обострение ситуации и ведение огня по защитникам и мирному населению республик, по его мнению, Владимир Зеленский использует для поднятия своего политического рейтинга.

«Зеленскому сейчас очень выгодна война в Донбассе: у него катастрофическое положение с ковидом в стране, катастрофа в экономике. Сейчас массовые протесты идут по всей Украине, рейтинги Зеленского очень сильно упали. Чтобы отвлечь внимание от этих проблем, он развязывает войну в Донбассе: информационное поле забито получается и отвлекает внимание от этого всего», — заключил Марочко.

По сведениям Белого дома, в ходе первого телефонного разговора с украинским президентом Джо Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом российской агрессии». В ответ на это Владимир Зеленский подтвердил президенту США свои намерения и готовность провести реформы на Украине.