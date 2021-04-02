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В ЛНР вызвали скуку заявления США и Украины по итогам разговора Байдена с Зеленским

В ЛНР вызвали скуку заявления США и Украины по итогам разговора Байдена с Зеленским

Подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о реакции в республике на телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Заявления по итогам первого телефонного разговора главы Соединенных Штатов Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского не содержат в себе откровений. Такую мысль в интервью ФАН выразил подполковник запаса Народной милиции и бывший представитель ополчения Луганской народной республики, военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Белый дом сообщил о том, что Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку США «суверенитета и территориальной целостности Украины». А пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала впервые состоявшийся разговор «потрясающим».

«Это только подтверждает то, что мы все и так уже знаем: Украина несамостоятельна, это колония США. Это (телефонный разговор Байдена и Зеленского. — Прим. ФАН) просто популистская игра на публику. Все и так прекрасно понимают, что США руководят всей украинской властью и все, что происходит в Донбассе, делается под их непосредственным контролем», — пояснил Андрей Марочко.

Он добавил, что заявления Украины о российской агрессии и реакция на них США укладываются в уже хорошо известный сценарий из «методички, написанной еще во времена Порошенко». Андрей Марочко напомнил и появившиеся утром сообщения Минобороны Украины об обещаниях со стороны Пентагона поддержки НАТО Киеву.

В ЛНР вызвали скуку заявления США и Украины по итогам разговора Байдена с Зеленским

«Хочу отметить, что НАТО оказывает поддержку уже давно, теперь это уже может быть только переброска их войск на Украину, потому что инструкторы, вооружение и деньги они уже посылают туда», — добавил собеседник ФАН. 

Эксперт подтвердил, что эскалация конфликта на линии соприкосновения продолжает нарастать. Он сообщил о гибели в результате обстрелов 2 апреля одного из служащих народной милиции. Обострение ситуации и ведение огня по защитникам и мирному населению республик, по его мнению, Владимир Зеленский использует для поднятия своего политического рейтинга.

«Зеленскому сейчас очень выгодна война в Донбассе: у него катастрофическое положение с ковидом в стране, катастрофа в экономике. Сейчас массовые протесты идут по всей Украине, рейтинги Зеленского очень сильно упали. Чтобы отвлечь внимание от этих проблем, он развязывает войну в Донбассе: информационное поле забито получается и отвлекает внимание от этого всего», — заключил Марочко.

В ЛНР вызвали скуку заявления США и Украины по итогам разговора Байдена с Зеленским

По сведениям Белого дома, в ходе первого телефонного разговора с украинским президентом Джо Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом российской агрессии». В ответ на это Владимир Зеленский подтвердил президенту США свои намерения и готовность провести реформы на Украине.

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