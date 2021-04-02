Курды насильно завербовали 2700 бойцов

Хасака, 2 апреля. Сирийские демократические силы (SDF) в марте принудительно завербовали не менее 2700 молодых людей, большинство из которых — арабы из провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Согласно информации турецкого агентства Anadolu, курды продолжают насильно вербовать молодых людей в «оккупированной Хасаке».

Большинство молодых людей возрастом от 21 до 34 лет арестовали в ходе время рейдов по жилым домам и на контрольно-пропускных пунктах в Хасаке. Курды удерживают молодежь в так называемом специализированном центре в районе Панорама центра Хасаки, после чего переводят задержанных в тренировочные лагеря для обучения их обращению с оружием и зачисления в ряды SDF/YPG.

Со стороны задержанных были попытки побега: по крайней мере один молодой человек получил пулевое ранение, пытаясь спастись от принудительного призыва на военную службу.

Установив в 2012 году контроль над обширными территориями северо-востока Сирии, Сирийские демократические силы арестовали десятки тысяч молодых людей с целью насильной вербовки их в свои ряды. Аналогично курды действуют в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.