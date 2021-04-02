Максим Галкин с сыном раскрыли секрет «модной» прически

Москва, 2 апреля. Юморист Максим Галкин порадовал подписчиков новым видео с сыном Гарри. Вместе они хвастаются своими «модными прическами».

В кадре Галкин вместе с сыном трогают свои взъерошенные волосы. Комик считает, что он и ребенок «коллеги по модным прическам». В ответ сын расхохотался. Без внимания отец это не оставил.

«Лишь бы над папой посмеяться, — говорит шоумен, будто бы обиделся. — Откуда у тебя такая прическа, расскажи?»

Гарри не стал замалчивать подробности и раскрыл секрет новой «модной прически». По его словам, он не успел высушить волосы, поэтому его локоны выглядят так странно. Сын тут же переключился на отца, говоря, что у него аналогичный образ.

«А у меня тоже мокрая голова, и я ее не сушил еще», — добавил юморист.

Максим Галкин не скрывает своих детей — сына Гарри и дочь Лизу. Он и его жена, популярная певица Алла Пугачева, регулярно делятся с поклонниками кадрами из личной жизни. Фанаты супружеской пары с нетерпением ждут новых видео с участием детей, которые, по признанию публики, всегда поднимают настроение.