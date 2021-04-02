Как Иран и США движутся к возрождению ядерной сделки

В пятницу, 2 апреля, состоялось заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В режиме видеосвязи в нем приняли участие представители Великобритании, Германии, Ирана, Китая, России и Франции.

Дипломаты обсудили перспективы возвращения к сделке, ограничивающей иранскую ядерную программу. В частности, на заседании было уделено внимание мерам, которые должны быть приняты США для устранения допущенных ими нарушений. Это позволит возродить СВПД и заставит всех его членов вернуться к выполнению взятых на себя обязательств.

Какой путь придется пройти дипломатам и с какими препятствиями сталкиваются стороны СВПД — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

На встрече Совместной комиссии председательствовал заместитель генерального секретаря ЕС Энрике Мора от имени верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля.

Участники подчеркнули свою приверженность сохранению СВПД и обсудили условия возвращения к выполнению его условий сделки всеми сторонами.

#Mundo “El fin de las sanciones de Estados Unidos es el primer paso para revivir el JCPOA”, dijo el viceministro iraní de Exteriores y negociador nuclear.https://t.co/KIJVS1RHUq — El Universal (@ElUniversalCtg) April 2, 2021

Было решено, что следующая встреча состоится 6 апреля и будет проводиться с очным участием представителей всех участников СВПД и Соединенных Штатов.

Ключевые вопросы

В итоговом заявлении председателя комиссии обозначаются два основных вопроса, которым будет уделено внимание на предстоящих переговорах: это процесс отмены санкций против Ирана и выполнение Тегераном своих ядерных обязательств.

«Участники договорились возобновить эту сессию Совместной комиссии в Вене на следующей неделе, с тем чтобы четко определить меры по отмене санкций и ядерному соглашению, в том числе путем созыва совещаний соответствующих групп экспертов», — отметил председатель комиссии.

После обсуждения

Теперь перед главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем стоит задача активизировать контакты со всеми участниками соглашения и США.

Первым официальным ответом на это стала реакция из Тегерана.

«Единственный способ для США добиться от Ирана прекращения контрмер в соответствии с ядерной сделкой 2015 года — это отмена Вашингтоном всех санкций, которые он ввел против исламской республики после выхода из соглашения три года назад», — сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источник в иранском правительстве.

Такая позиция Тегерана не является новой и остается принципиальной с того момента, как экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки и начал вводить против Ирана экономические ограничения.

At virtual JCPOA JC meeting, Iran & EU/E3+2 agreed to resume in-person talks in Vienna next Tues.



Aim: Rapidly finalize sanction-lifting & nuclear measures for choreographed removal of all sanctions, followed by Iran ceasing remedial measures.



No Iran-US meeting. Unnecessary. — Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2021

Впрочем, принципиальный настрой иранской стороны относительно переговоров не исключает обсуждения актуальных вопросов СВПД с другими участниками договора.

Представители Госдепартамента США в свою очередь подтвердили, что американская делегация примет участие в венской встрече.

Откат ситуации

Дипломаты намерены откатить кризисную ситуацию к дипломатическому решению и вернуть сделку к изначальным условиям.

В этом случае Ирану придется вновь сворачивать свои производственные инициативы и производить демонтаж оборудования, необходимого для обогащения урана.

Противостояние с Вашингтоном стало для Тегерана делом принципа — иранское руководство не хочет уступать сопернику и первым делать встречные шаги. При этом иранцам за короткие сроки пришлось наращивать темпы производства, производить монтаж и отладку оборудования, а также другие сопутствующие такой работе действия, направленные на активизацию производства высокообогащенного урана.

Благоприятный исход переговоров обяжет иранскую сторону запустить обратные процессы.

В совокупности эти действия Ирана потребуют от государства крупных финансовых издержек, безусловно, ощутимых при учете сложной экономической обстановки в стране. Остается вопросом, насколько оправданным оказался этот «ядерный шантаж», оказывающий серьезное давление на бюджет исламской республики.

Новая американская администрация, возглавляемая Джо Байденом, пока тоже не выразила намерений первой снять санкции, однако предприняла ряд шагов по смягчению остановки, вроде одобрения разблокировки иностранных счетов Ирана и предложения начать переговоры.

Стратегическая мера

Впрочем, действия Тегерана все же можно назвать оправданными. В случае с СВПД взаимодействие Ирана и США производится при посредничестве со стороны пятерки других стран, ставших своего рода гарантом соглашения.

Двусторонние переговоры в сложившейся обстановке менее выигрышны, а участие других крупных игроков подразумевает поддержку в случае отклонения сторон от соглашения. Последняя встреча Совместной комиссии — прямое тому подтверждение. Именно ее члены взяли на себя инициативу и запустили реальные переговорные процессы, которые в результате имеют шанс возродить СВПД.

Breaking News: The U.S. and Iran have agreed to start indirect talks next week in Vienna on returning to the 2015 nuclear deal. https://t.co/lTPuw0Ijwu — The New York Times (@nytimes) April 2, 2021

Предстоящая венская встреча будет знаменательным событием хотя бы потому, что представители США и Ирана вновь могут оказаться за одним столом переговоров.

Несмотря на решительный настрой Тегерана, ключевым в этом случае будет посредническая работа других участников СВПД — они фактически тоже являются полноценными участниками соглашения. При этом иранское руководство все же не станет игнорировать следующую встречу, которая пройдет пока не на высшем уровне, а на уровне дипломатических представителей.

NEW: Iranian sources tell me @JZarif will NOT attend next week's talks in Vienna. Iran's FM is set to depart Tehran for a tour of Central Asia.



Vienna meeting on Tuesday will be held at level of political directors. Iranian delegation will be led by Abbas Araqchi. #IranTalks — Mohammad Ali Shabani (@mashabani) April 2, 2021

Последовательная дипломатическая работа может сформировать поэтапный план конкретных действий, позволяющих выйти из кризиса.

На фоне переговоров

Примечательными можно назвать и процессы последних дней, на фоне которых была проведена встреча Совместной комиссии.

Накануне, 1 апреля, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало новый отчет. В нем указывается, что на подземном заводе в иранском Натанзе было удвоено количество центрифуг для обогащения урана. Таким образом, там действует уже четыре каскада центрифуг IR-2m.

#Iran has started enriching uranium with its fourth cascade of 174 IR-2M centrifuges at Natanz. The 5th and 6th cascades are installed however are not currently in use. https://t.co/xpDYvy1IDH — Aurora Intel (@AuroraIntel) April 1, 2021

В то же время 2 апреля представители Тегерана в очередной раз обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с призывом ответить на их запрос о предоставлении помощи.

Управляющий Центральным банком Ирана (ЦБИ) Абдолназер Хеммати на вебинаре Группы Всемирного банка и МВФ отметил, что его страна остро нуждается в поддержке на фоне пандемии, разрушительно действующей на и без того пострадавшую от санкций экономику.

«Иран, являясь одной из первых стран, потребовавших чрезвычайных средств, до сих пор не получил никакой финансовой помощи по непонятной причине», — сообщил глава ЦБ Ирана.

При этом он отметил, что МВФ выделил уже свыше 100 млрд долларов кредитов 85 странам, многие из которых обращались за помощью гораздо позже.

The President of Iran’s Central #Bank Abdolnaser #Hemmati says Iran’s economy has suffered the most in the region from the pandemic and the International Monetary Fund (IMF) must give a loan to #Iran without discrimination.https://t.co/QKCnnMTJH8 pic.twitter.com/FyTAwn8xTU — Iran International English (@IranIntl_En) April 2, 2021

СВПД на распутье

На фоне усугубляющегося финансового кризиса иранская сторона все же бросает ресурсы на продолжение ядерной программы, которая остается ее главной ставкой в политическом сопротивлении с США.

Нельзя сказать, что эта стратегия способствует снижению международной напряженности, однако очевидно, что иранцы используют уже один из своих последних козырей.

СВПД находится на распутье, между дипломатическим выходом из ситуации и еще более серьезным обострением обстановки. Выбор в результате остается только за США и Ираном, хоть третьи страны все активнее подталкивают их к решению проблем посредством переговоров.

Возвращение сторон в изначально установленные рамки могло бы выстроить диалог на равных, остается только дождаться первого шага.