Пятый срок Омара Гелле: почему Запад закрывает глаза на несменяемость главы Джибути

Действующий президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле планирует в пятый раз занять пост главы государства. Оппозиция призвала бойкотировать выборы, но это лишь упрощает задачу национальному лидеру.

В стране отмечаются массовые случаи нарушения прав человека. Незаконные аресты, притеснение работы прессы и повальная коррупция стали визитной карточкой Гелле. Однако поборники справедливости из числа западных государств не спешат вводить какие-либо ограничения против Джибути.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как маленькая восточноафриканская страна сумела избежать наказания за действия, которые в иных случаях провоцируют разрушительные санкции.

Многосерийный лидер

Исмаил Омар Гелле родился 27 ноября 1947 года в эфиопском городе Дыре-Дауа в семье учителя. В начале 60-х его семья переехала в Джибути, где двадцатилетний Гелле начал работать во французской колониальной администрации, а затем перешел на службу в секретную полицию.

В начале 70-х, когда бывшая колония Франции боролась за получение независимости, будущий президент вступил в оппозиционную партию «Африканская народная лига за независимость» (АНЛН), за что вскоре лишился работы в полиции.

Джибути обрела суверенитет 27 июня 1977 года. Первым главой страны стал родной дядя Гелле — Хасан Гулед Аптидон. Лидер страны назначил племянника на должность начальника канцелярии президента.

Несмотря на родственные связи в госструктурах, Гелле ответственно подходил к работе, участвовал в принятии важных политических решений и даже сыграл заметную роль в прекращении гражданской войны 1991–1994 гг. между правительственными силами и «Фронтом восстановления единства и демократии».

Накануне президентских выборов 1999 года Хасан Гулед Аптидон заявил, что не намерен продолжать деятельность на посту главы государства и предложил в качестве преемника Исмаила Омара Гелле. Девятого апреля племянник Аптидона одержал победу на выборах, и более никакой другой человек в Джибути не занимал должность президента.

Переизбрание в 2005 году прошло без особенных осложнений. Оппозиция отказалась принимать участие в выборах, поэтому Гелле, как единственный кандидат, получил 100% голосов избирателей.

Поправки в конституцию Джибути, принятые в апреле 2010 года, позволили президенту баллотироваться на третий срок, который должен был стать последним в карьере Гелле. Однако незадолго до выборов 2016 года он заявил, что народ запретил ему уходить, и вновь одержал победу, набрав 86,68% голосов.

Следующие президентские выборы в Джибути намечены на 9 апреля, и основным кандидатом на них опять является действующий глава государства. Гелле начал новую предвыборную кампанию 26 марта.

Ce n’est pas par hasard que j’ai fait le choix de débuter cette nouvelle campagne dans la ville blanche. Tadjourah est le deuxième poumon économique de notre pays! pic.twitter.com/tMxGdAssa3 — Ismail Omar Guelleh (@IsmailOguelleh) March 26, 2021

Оппозиционные силы в Джибути традиционно выступили против его переизбрания, но выдвигать альтернативного кандидата не стали. Единственным противником Гелле является бизнесмен, глава «Движения за развитие и баланс нации Джибути» Закария Исмаил Фарах. Последний не имеет широкой общественной поддержки, что делает результат выборов довольно предсказуемым.

Страна военных баз

Джибути — небольшое, лишенное богатых залежей минеральных ресурсов государство Восточной Африки с населением чуть меньше миллиона человек. Однако отсутствие природных богатств компенсируется уникальным географическим расположением.

Страна простирается на южном берегу Баб-эль-Мандебского пролива, который, наряду с Малаккским, а также Суэцким и Панамским каналами является стратегически важной точкой для мировой торговли.

Через 28-километровый проход между Африкой и Аравийским полуостровом проходит около 40% мировых поставок нефти. Контроль над проливом позволяет влиять на мировую торговлю. Поэтому в Джибути с разрешения властей расположились военные базы Франции, США, Японии и Италии. С 1 августа 2017 года к ним присоединился Китай, и, возможно, в будущем в стране обоснуются военнослужащие Саудовской Аравии.

Арендная плата за размещение военных объектов приносит стране десятки миллионов долларов. Только Соединенные Штаты ежегодно выплачивают около 63 млн. Также иностранный контингент тратит немалые средства во время увольнений в город, что положительно влияет на экономику Джибути.

Преступления без наказаний

Несмотря на значительный доход от торговли и размещения военных баз, более 70% населения страны живет в нищете. Хотя местные элиты продолжают богатеть. Именно это обстоятельство является главной причиной недовольства в Джибути. Оппозиция обвиняет президента Омара Гелле в коррупции.

Не менее остро стоит проблема нарушения прав человека. В докладе Госдепа США за 2019 год отмечены случаи произвольного задержания и даже убийства граждан силовиками, угрожающие жизни условия содержания заключенных в тюрьмах, незаконные вмешательства в частную жизнь, необоснованные аресты журналистов и прочие преступления.

«Правительство Джибути редко предпринимало шаги по выявлению, расследованию, судебному преследованию или наказанию должностных лиц, совершивших злоупотребления служебными полномочиями», — говорится в докладе Госдепа.

Тем не менее США не спешат наказывать Джибути за вопиющие нарушения прав человека. Аналогичные обвинения в адрес экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе привели к санкциям в отношении всей страны. Ограничения не сняты до сих пор, хотя пост главы государства уже три года занимает Эммерсон Мнангагва.

Под крылом Китая

Причина безнаказанности Джибути кроется в усиливающемся присутствии Китая. Еще в 2017 году в интервью для Jeune Afrique Гелле отметил, что только китайцы предлагают его стране долгосрочное партнерство, тогда как остальные лишь арендуют место под военные базы.

С 2012 по 2018 год Пекин инвестировал в экономику Джибути более 14 миллиардов долларов. Это привело к тому, что 70% госдолга страны принадлежит китайцам. В 2018 году внешние заимствования превысили 84% ВВП африканской страны, и за последние два года этот показатель только увеличивался.

Сотрудничество с Китаем выгодно и Гелле. Присутствие в Джибути одного из мощнейших государств планеты вынуждает Соединенные Штаты вести более осторожную политику. Вашингтон заинтересован в наличии военной базы, позволяющей контролировать узловую точку мировой торговли.

При этом американская администрация понимает, что давление на местные власти спровоцирует еще больший крен Джибути в сторону Пекина. Военная база США Camp Lemonnier недаром носит франкоязычное название.

Ранее на ее месте располагались казармы французского Иностранного легиона. После охлаждения отношений Джибути и Парижа в середине 90-х местные власти оперативно нашли замену представителям Елисейского дворца. И нельзя гарантировать, что подобный опыт не позволит Гелле заменить США на Китай в случае острой необходимости.

Таким образом, умело играя на противостоянии между двумя сверхдержавами, опытный африканский политик может не опасаться за переизбрание на пятый срок. США и КНР будут смотреть сквозь пальцы на нарушения прав человека в Джибути, поскольку контроль Баб-эль-Мандебского пролива для них важнее любых преступлений в маленькой, но очень удачно расположенной стране.