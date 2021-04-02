NASA отложило первый полет вертолета-дрона на Марсе

Санкт-Петербург, 2 апреля. Национальному управлению по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) пришлось отложить запуск дрона Ingenuity на Марсе, который прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance.

По информации новостного интернет-портала о космосе Space.com, совершить свой первый исторический полет на Красную планету дрон сможет уже через несколько дней.

Ранее межпланетный вертолет, как называют многие американские СМИ обычный дрон, видимо, для подчеркивания важности события, должен был осуществить полет на Марс не раньше 8 апреля. Теперь Лаборатория реактивного движения NASA сообщает, что объект отправится в путешествие 11 апреля, а 12 апреля, в День авиации и космонавтики, полученные данные прибудут на Землю.

NASA отмечает, что первый полет дрона продлится 20–30 секунд, а его высота составит около трех метров. Дрону потребуется немного времени, чтобы развернуться для полета. Это займет примерно шесть марсианских дней (один марсианский день равен примерно 24 часам 40 минутам на Земле). В случае полного и безопасного развертывания на поверхности Марса начнется полетная кампания Ingenuity. Команда миссии надеется запустить дрон в течение месяца.

Ранее глава госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о способностях Роскосмоса по запуску ракет среднего и тяжелого класса.