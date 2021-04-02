Главный бухгалтер «К-РЕСУРС С-З» похитила у компании более 140 млн рублей

В отношении главного бухгалтера «К-РЕСУРС С-З» Татьяны Б. следствием было возбуждено сразу три уголовных дела по статье 174 УК РФ «Легализация денежных средств».

Ранее следствие установило, что 47-летняя Татьяна, действуя из корыстных побуждений, похитила денежные средства компании ООО «К-РЕСУРС С-З». Сумма составила более 142 миллионов рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» было возбуждено в отношении главного бухгалтера 29 июля прошлого года. Сейчас женщина содержится в СИЗО №5.

По версии следствия, на украденные средства бухгалтер приобрела автомобиль «BMW X5 Xdrive 30d», автомобиль «Mercededes-benz t 200», а также трехкомнатную квартиру на Комендантском проспекте.

ООО «К-РЕСУРС С-З» занимается строительством жилых и нежилых зданий на протяжении 14 лет. За 2019 год выручка компании составила почти 180 миллионов рублей.

Согласно данным сайта "Главбух", организация выиграла госконтракты на сумму более 140 миллионов рублей.

На сайте spb.careerist.ru выложено резюме Татьяны, в котором она описывает свои преимущества. Опыт работы женщины по специальности — почти семь лет, за это время она сменила не менее трех компаний.