Минтруд рассказал, как новый закон изменит жизнь инвалидов в РФ. ФАН-ТВ

Законопроект, регулирующий предоставление услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, вступит в силу 1 января 2023 года, сообщили в Минтруде РФ.

Замдиректора департамента по делам инвалидов Кира Афонина рассказала об этапах реализации амбициозных целей и о том, что изменит новый документ в жизни россиян.

«То, что мы предлагаем, позволит увеличить степень вовлеченности людей с инвалидностью в процесс реабилитации, получение которой станет более простым, а результат — более эффективным. Люди будут понимать, как, где, когда и на каких условиях это можно сделать», — отметила чиновница.

В основе проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» лежит Концепция развития в РФ системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью до 2025 года Минтруда. Инициатива вносит изменения как минимум в пять федеральных законов, включая закон «О социальной защите инвалидов в РФ», отметила замдиректора департамента ведомства. Главное новшество — включение ранней помощи и сопровождаемого проживания граждан в отдельное направление реабилитации.

«55 регионов согласны с законопроектом в представленной редакции. С остальными коллегами мы провели цикл совещаний, — пояснила она. — На первом этапе до 2023 года будет происходить формирование нормативной базы. С 2024 по 2025 годы будут созданы условия для развития системы реабилитации в регионах».

Минкультуры РФ согласовало доработанный законопроект и направило в Минтруд ряд замечаний, сообщила советник министра Елена Благирева. Генеральный директор АНО «Национальный центр проблем инвалидности» Александр Лысенко назвал законопроект «прорывом».

«Через два-три года мы увидим реальное улучшение качества жизни инвалидов», — полагает эксперт Общероссийского народного фронта по делам инвалидов.

При этом критики у разрабатываемого документа предостаточно. В ОП РФ поступило 19 мнений о его положениях от общественных палат субъектов РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти и общественных экспертов.

«Мелкие изменения зачем-то оформляются в законе, меняется форма, а не содержание, то есть — это косметические предложения. Говорится о механизме межведомственного взаимодействия, но сам механизм не прописан», — заявила член ОП РФ Вологодской области Анна Хрястунова.

Большая часть вопросов связана с отсутствием стандартов предоставления услуг и включением в направление реабилитации ранней помощи и сопровождаемого проживания.

«Необходимо создать на уровне регионов специализированный жилой фонд для сопровождаемого проживания, — подчеркнул член ОП РФ Андрей Царев. — Важно отразить в законопроекте, что сопровождаемое проживание направлено на реализацию права человека жить в обычных местах проживания, которое подразумевает создание условий проживания малыми группами, индивидуально, персональную помощь и реализацию основных жизненных потребностей. Важно, чтобы был создан на уровне регионов специализированный жилой фонд для сопровождаемого проживания».

Как отметили участники нулевых чтений, разработчикам документа предстоит тяжелая и кропотливая работа. Минтруд пообещал учесть все замечания.

«После обсуждения в рамках нулевых чтений в ОП РФ мы планируем приступить к доработке законопроекта и в течение апреля завершить ее, — сказала Кира Афонина. — После этого мы еще раз отправим текст на рассмотрение тем, кто давал замечания и предложения».

В конце этого года документ должен быть направлен в правительство РФ, отметила она.