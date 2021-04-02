Безработный сделал «смертельную стрижку» другу в Нижегородской области

Дзержинск, 2 апреля. Безработный житель Нижегородской области подозревается в жестоком убийстве своего 48-летнего товарища. Как стало известно ФАН, перед трагедией закадычные друзья повздорили по незначительному поводу.

В дежурную часть полиции города Дзержинска 31 марта поступило сообщение об обнаружении трупа в одном из домов на бульваре Правды. На место происшествия выехали следователи СК, оперативные работники, медики и участковый. Врачи констатировали смерть 48-летнего мужчины от проникающих ранений.

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали хозяина жилища, где мужчины распивали спиртные напитки.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Нижегородской области Юлия Склярова.

На допросе 45-летний подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

«Мужчины давно знают друг друга, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они ведут аморальный образ жизни и злоупотребляют спиртными напитками. Оба не женаты и не имеют детей. Подозреваемый ранее судим за хулиганский поступок. В тот день хозяин жилища решил пораньше лечь спать и попытался выгнать гостя».

Приятель не согласился с такой постановкой вопроса. Он заявил, что не собирается покидать квартиру.

«На этой почве между товарищами начался скандал. Оба находились в возбужденном состоянии. Вскоре словесная перепалка превратилась в потасовку. Хозяин жилища схватил ножницы и стал ими кромсать своего оппонента. Криминалисты обнаружили на орудии убийства следы волос», — заключил источник.

Подозреваемого арестовали и отправили в следственный изолятор. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.