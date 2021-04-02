Росстат заявил о снижении смертности от коронавируса в России

Москва, 2 апреля. Число смертей среди пациентов с коронавирусом в России значительно снизилось в 2021 году. Такую информацию предоставили в Росстате.

Российские врачи в феврале текущего года зафиксировали почти на 38% меньше смертей от коронавируса, чем месяцем ранее. Всего 172 672 жителя России с положительным результатом теста на COVID-19 скончались в январе 2021 года.

Заболевание не стало причиной смерти пациента 5839 случаях, следует из сообщения Росстата. В то же время порядка 1,9 тыс. пациентов скончались из-за коронавирусной инфекции, заключили специалисты.