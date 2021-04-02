Хорват Олич заявлен в качестве главного тренера ЦСКА

Москва, 2 апреля. Хорватский специалист Ивица Олич включен в заявку столичного ЦСКА на Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ивица Олич, о возвращении которого в ЦСКА стало известно 23 марта, включен в заявку команды, сообщает сайт РПЛ. На посту наставника «красно-синих» он сменил Виктора Гончаренко. В заявку ЦСКА на РПЛ также были включены тренер Илия Арачич и специалист по спортивной подготовке Игор Юкич.

Вернувший в «армейский» клуб Олич выступал в чемпионате России по футболу с 2003 по 2006 год. За ЦСКА он сыграл 112 матчей, отметившись 41 голом.

После 23 туров клуб из Москвы с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке располагается петербургский «Зенит». Столичные «Спартак» и «Локомотив» идут на второй и третьей позиции соответственно.