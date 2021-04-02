Молодая шотландка откусила драчуну язык и передала «трофей» чайке

Эдинбург, 2 апреля. Житель города Джеймс М. остался без части тела после ссоры с незнакомкой. Ему потребовалась срочная помощь медиков.

Жительница Шотландии Бетани Р. случайно сцепилась на улице с прохожим. Мужчина оказался не слишком вежлив, поэтому между соотечественниками завязалась драка. В ходе потасовки 27-летняя шотландка откусила оппоненту язык. Когда пострадавший отошел от шока и выплюнул откушенные ткани, пролетавшая мимо чайка спикировала вниз и улетела с «едой» в клюве, сообщает Daily Record.

Впоследствии Бетани Р. арестовали, а жертву ее укуса госпитализировали. Медики осмотрели прибывшего в клинику Джеймса М. и диагностировали у него обширную рваную рану на языке, из которой сильно сочилась кровь. По словам врача, пациент не нуждался в оперативном вмешательстве, учитывая, что другого куска языка все равно не было, и его не было возможности прикрепить обратно.

Следователи выяснили, что до неприятной встречи пара не знала друг друга. Столкнувшись на улице, словесная перепалка между мужчиной и женщиной быстро переросла в рукоприкладство. Бетани Р. хотела уйти, однако встречный «путник» не собирался заканчивать спор миром. Тогда шотландка наклонилась к обидчику, чтобы якобы поцеловать его, но вместо этого яростно впилась зубами в язык и оторвала от него двухсантиметровый кусок.

Оказавшаяся вскоре на асфальте мясистая мышца недолго оставалась одна. Выяснилось, что за исходом драки следили не только ее участники, но и представители шотландской фауны. Спикировавшая сверху чайка немедленно забрала кровавый «трофей» себе и полетела прочь.

Материалы дела рассматривались в эдинбургском суде, где пострадавший заявил, что сильно пострадал от нападения. Тем не менее прокурор, хоть и признал, что травма была серьезной, за решетку Бетани Р. не отправил, ограничившись наблюдением у специалистов в течение следующих двух лет.