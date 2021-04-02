Безработный футболист Тарасов признался, что ему нравится сидеть на шее у жены

Москва, 2 апреля. Футболист Дмитрий Тарасов, оставшийся без работы, заявил, что ему нравится сидеть на шее у жены. Неожиданное признание спортсмена прозвучало в эфире «Нового радио».

Футболист прекратил сотрудничество с казанским клубом «Рубин» и сейчас ждет новую работу. Тарасову поступает достаточно интересных предложений, но спортсмен очень избирателен: он ищет место с высоким заработком.

Сейчас единственный человек, который приносит в дом деньги, является жена Тарасова Анастасия Костенко.

«Пока Настя не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на ее шее», — сказал 34-летний футболист.

У Костенко личный блог, аудитория которого превышает миллион пользователей. На нем супруга футболиста зарабатывает достаточно денег, в том числе за счет рекламных публикаций. Костенко еще учится в Высшей школе телевидения «Останкино» и надеется в будущем стать звездой эфир. У нее уже есть опыт работы в кадре. В прошлом году она была ведущей программы о хоккее, но из-за волны негатива ей пришлось уйти из шоу.

Костенко и Тарасов вместе уже несколько лет. В браке у пары родились две дочери Милана и Ева. Также у полузащитника дочь от первого брака.