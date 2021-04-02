Навальный хамством встретил российских общественников в колонии

Владимир, 2 апреля. Общественники навестили Алексея Навального в ИК-2, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше». Блогер встретил гостей хамством и оскорблениями.

Съемочная группа телеканала «RT» побывала в ИК-2 во Владимирской области. Операторы сопровождали члена общественной палаты РФ Марию Бутину и члена совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Вышинского.

Общественники подчеркнули чистоту и порядок в жилых помещениях колонии, а также многообразие вариантов проведения досуга. На территории исправительного учреждения размещены спортплощадка, храм, культурные пространства, а также учебные кабинеты для заключенных с неполным средним образованием.

В ИК-2 не содержатся рецидивисты и матерые уголовники — в основном люди отбывают здесь сроки за мошенничество, кражи и мелкие наркопреступления. По словам одного из членов отряда Навального, сотрудники тюрьмы не прибегают к пыткам, а каждый заключенный ежедневно имеет в своем распоряжении достаточный объем свободного времени. В колонии сообщили, что блогер принципиально не убирает территорию общего пользования и следит за порядком только в районе собственной кровати.

Во время диалога Бутиной с самим главой ФБК (признан иноагентом) осужденный грубо прерывал собеседницу и прибегал к оскорблениям. Он не смог назвать причины отказа от работы, из-за которого его недолюбливают соседи, а также признался в том, что ему была оказана медицинская помощь — Навальный даже прошел МРТ. Однако разумные рекомендации врача осужденный исполнять отказывается и требует, чтобы к нему пустили личного специалиста.

Разговор с Вышинским и вовсе не состоялся — Навальный несколько раз оскорбил собеседника, после чего общественники покинули расположение отряда, не найдя общего языка с осужденным.