Пресс-секретарь Зеленского назвала его разговор с Байденом «сказочным»

Киев, 2 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский провел плодотворный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Состоявшаяся между президентом США и президентом Украины телефонная беседа была «потрясающей». Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель после того, как стороны подтвердили факт телефонного разговора.

«Fabulous conversation!» — написала Мендель в Twitter.

По сведениям Белого дома, в ходе первого телефонного разговора с украинским президентом Джо Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом российской агрессии». В ответ на это Владимир Зеленский подтвердил президенту США свои намерения и готовность провести реформы на Украине. Также президент подчеркнул, что партнерство Киева с Вашингтоном имеет для страны решающее значение.