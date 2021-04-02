Капитан Ненашев определил подлодку, приблизившуюся к «Северному потоку — 2»

Москва, 2 апреля. Неизвестная субмарина, замеченная поблизости от точки укладки труб газопровода «Северный поток — 2», принадлежит ВМС Польши.

Об этом заявил капитан первого ранга в отставке Михаил Ненашев, его цитирует издание «Экономика Сегодня».

«Это поляки. По силуэту это «Коббен». И заметьте: поляки не сказали, что это не они — они сказали, что их корабли действуют в международных водах. И у них есть дизель-электрические подлодки», — отметил Ненашев.

Эксперт напомнил, что ВМС Польши приобрели две субмарины типа «Коббен» в начале XXI века в Норвегии, эти подлодки с названиями «Семп» и «Белик» по-прежнему находятся в строю польского флота. Ненашев подчеркнул, что ВМС других соседних стран — в частности Швеции и Германии — тоже располагают субмаринами, но они имеют иные типоразмеры.

Подводная лодка неизвестной государственной принадлежности была сфотографирована на расстоянии менее одной морской мили от места, где достраивается балтийский газопровод «Северный поток — 2». Официальная Варшава является принципиальным противником воплощения данного энергетического проекта.

Ранее сообщалось, какую тактику выбрала Россия для защиты от польских провокаций, направленных против «Северного потока — 2».