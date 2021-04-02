Пятизвездочные отели Сочи приостановили продажи на майские праздники из-за высокого спроса

Сочи, 2 апреля. Популярность Сочи оказалась как никогда высокой в период майских праздников, в связи с чем пятизвездочные отели приостановили продажи, сообщили в Ассоциации туроператоров.

Забронировать номер можно в трех- или четырехзвездочных гостиницах в горном кластере. Согласно прогнозу АТОР, на праздничных выходных все объекты размещения будут заполнены. Наиболее востребованными стали туры в первых числах мая. Однако свободные места могут раскупить в середине апреля, считают туроператоры.

Аналитики выяснили, что спрос на путевки в Сочи на майские праздники вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такая динамика обусловлена закрытием границ из-за пандемии коронавируса и программой туристического кешбэка. С начала третьего этапа акции количество продаж увеличилось на 30%, говорится на сайте АТОР.

Застройщики жилья в Сочи также поставили на паузу реализацию лотов из-за повышенного спроса на недвижимость. Продажи возобновились с повышением цен на объекты. Подорожание затронуло в том числе элитное жилье.