Мэр Нью-Йорка подписал закон о легализации марихуаны в рекреационных целях

Нью-Йорк, 2 апреля. Глава города Эндрю Куомо подписал законопроект, который разрешил рекреационное использование, продажу и выращивание марихуаны. Полиция получила соответствующие директивы.

Градоначальник одним указом ввел «радикальные изменения» в правоприменительной практике употребления марихуаны. Взрослым нью-йоркцам разрешили курить «траву» в общественных местах, сообщает The New York Post.

Департамент полиции Нью-Йорка рассказал своим сотрудникам, как обеспечить соблюдение нового закона штата о марихуане. Только что принятый документ включает в себя разрешение взрослым «закуривать на публике», запрет на торговлю «травой», а для правоохранителей — запрет на остановку и досмотр транспортных средств только на основании запаха марихуаны.

Кроме того в законопроекте указывается, что полицейские не могут “приблизиться, остановить или задержать” условно осужденного за курение или хранение марихуаны. Вместо этого стражи порядка “должны уведомить соответствующих сотрудников по условно-досрочному освобождению”, чтобы принудить к возвращению арестанта в места отбывания наказания.

В тексте постановления подчеркивается, что подобные “радикальные изменения” в законодательстве являются результатом плодотворной деятельности правительства. Вопрос о легализации употребления марихуаны в рекреационных целях обсуждался в американском обществе давно и теперь обрел свой официальный статус. Спустя несколько часов после того, как Эндрю Куомо подписал закон, документ был тут же издан.