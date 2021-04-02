Торговые павильоны и киоски в Сочи оформят в едином стиле

Сочи, 2 апреля. Все киоски и торговые павильоны, которые расположены на территории Сочи, приведут к единому виду в рамках новой архитектурной концепции.

Сочинские предприниматели уже разработали каталог новых типовых торговых объектов. По нему все лотки, киоски и павильоны будут выполнены в сине-белых цветах с дополнением в виде светлого дерева. Кроме того, при размещении объектов будут учитывать пропускную способность улиц, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Существующую схему дислокации, которая не менялась с 2016 года, необходимо пересмотреть, освободить город от избыточных объектов торговли. В сельских поселениях и отдаленных населенных пунктах важно сохранить торговые точки», — добавил он.

Контроль за соблюдением внешнего облика торговых объектов и их санитарным состоянием возложен на глав администраций внутригородских районов. Кроме того стало известно, что департамент архитектуры и градостроительства разработает единый стиль оформления фасадов зданий на первой линии гостевых маршрутов.

Устойчивый снежный покров на трассах курортов Красной Поляны позволит лыжникам и сноубордистам кататься еще как минимум месяц, а может и чуть больше. В связи с этим власти Сочи приняли решение о продлении сроков работы горнолыжного курорта до конца апреля.