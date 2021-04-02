Шутка Volkswagen может заинтересовать Комиссию по ценным бумагам и биржам США

Херндон, Вирджиния, 2 апреля. Руководство Volkswagen разыграло общественность сменой названия американского отделения. Последствия первоапрельской шутки могут оказаться слишком серьезными.

Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио публично извинился за шутку со сменой названия отдела компании в США. Он подчеркнул, что акция принесла концерну резкий всплеск общественного внимания. Об этом сообщает РИА Новости.

Voltswagen of America — якобы новое название американского подразделения, фигурировавшее в шуточном пресс-релизе компании, который изначально подавался как официальный. Релиз планировался на 29 апреля, а затем был удален с официального сайта Volkswagen.

Позднее в компании отметили, что смена названия с отсылкой на электромобили была шуткой.

«Это была шутка, нравится она вам или нет... Положительная сторона — очевидно, реакция общественности нашла выражение в самых больших цифрах, что мы когда-либо видели», — отметил Кио.

Многие аналитики США убеждены, что розыгрыш может обернуться для немецкого автопроизводителя крупными проблемами, так как поведение Volkswagen подпадает под нарушение закона США о ценных бумагах.

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