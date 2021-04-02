Власти Сочи продолжают подготовку пляжей к туристическому сезону

Сочи, 2 апреля. Подготовка пляжей популярного курорта Краснодарского края идет полным ходом. К 1 мая планируется завершение благоустройства около 200 мест отдыха у моря.

Ответственными за ремонт назначены пользователи территорий. Сейчас они занимаются работами по восстановлению набережных, а также подключением коммуникаций и установкой различных объектов сервиса. Согласно плану, набережные Сочи будут оснащены всем необходимым к 1 мая. Информацией об этом поделился заместитель мэра курорта Владимир Пушкарев.

«В апреле начнется установка пляжного оборудования на центральных набережных курорта. К 1 мая они будут полностью укомплектованы», — добавила председатель НО «Ассоциация поддержки и защиты арендаторов и пользователей пляжей города Сочи «Сочи-Пляж» Елена Дорогинина.

Россияне, которые хотят отдохнуть в Абхазии, теперь могут купить единый проездной билет для путешествия. Перевозка туристов будет проводиться с пересадкой на ж/д вокзале в Адлере и аэропорту Сочи. В билет включены поездки на поезде и автобусе, купить их можно в кассах железнодорожных вокзалов.