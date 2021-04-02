Стриженова показала, как выглядит ее рука после падения в эфире Первого канала

Москва, 2 апреля. Телеведущая Екатерина Стриженова, попавшая в больницу после падения в эфире Первого канала, показала, как выглядит ее прооперированная рука.

Стриженова вышла на связь с подписчиками в Instagram и рассказала о своем самочувствии. По словам звезды экрана, хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Осколки косточек собрали, пластину поставили, пальцы шевелятся, все ок! Мне не больно», — написала она в посте.

Хирург Боткинской больницы Сергей Донченко уточнил, что в целом доволен своей «ювелирной» работой.

Стриженова оступилась и упала в студии передачи «Время покажет», после чего, согласно рекомендациям коллеги и врача-терапевта Елены Малышевой, отправилась в Боткинскую больницу. Основной удар при падении пришелся на руку. Рентген показал сложный перелом со смещением.