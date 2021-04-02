Леонид Агутин рассказал, как в Гаване снимался фильм-концерт под названием Cosmo Life

Знаменитый российский певец и композитор Леонид Агутин признался ФАН, что концерт в столице Кубы проходил при афишах с надписью «Король поп-музыки из Москвы» и это его сильно смущало.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал подробности съемок музыкального фильма «Леонид Агутин. Cosmo Life», который накануне вышел в нашей стране в широкий прокат. А также о том, как реагировала на процесс гаванская публика и кто помогал с организацией концерта.

«Хотелось напомнить о Кубе»

— Леонид, как вообще появилось намерение сотворить такой проект?

— Изначально у продюсера Владимира Логвинченко возникла идея снять документальный фильм о Гаване. И он предложил мне быть его «ведущим», потому что я вроде бы как очень близко к теме, понимаю более или менее Латинскую Америку и способен что-то говорить (смеется).

Владимир предложил сделать это кино, причем не только для российского зрителя, а еще и для кубинцев, живущих как в нашей стране, так и в других странах — в эмиграции. Хотелось напомнить о Кубе, так как после фильма Buena Vista Social Club («Клуб «Буэна-Виста», который вышел в 1998 году. — Прим. ФАН) ничего подобного о ней больше не делалось.

В общем, вот такие амбициозные планы были у Володи, но я предложил ему сделать еще и концерт. Потому что для меня было слишком мелко быть «ведущим», ибо это не совсем мой профиль. А без главного профиля как-то все это было не очень интересно...

— И что случилось потом?

— Я сказал, что соглашусь, если мы еще и попутно организуем концерт в Гаване.

…В общем, ударили по рукам. Я пригласил своего друга и сопродюсера с американской стороны Алекса Сино, и все завертелось. Была куча перипетий относительно организации этого самого концерта, но, тем не менее, он прошел!

У нас были репетиции в Париже с кубинским флейтистом Орландо Марака Вайе, запись в Майами с потрясающим Артуро Сандовалем, который не мог себе позволить приехать на свою историческую родину. Да и в Москве тоже были концерты, посвященные этому событию.

Вначале когда-то концерт был просто показан по каналу ТВЦ, а в результате через какое-то время все это превратилось в документальный фильм-концерт, который вот сейчас и будет идти в кинотеатрах.

Спасибо Владимиру и [режиссеру] Алексею Логвинченко, которые смонтировали этот фильм и не дали пропасть замечательному материалу.

— Как проходили съемки в Гаване? Как реагировала местная горячая публика? Были ли какие-то сложности или неожиданности?

— Знаете, возникало огромное количество сложностей и неожиданностей с этим концертом! Потому что это была совершенно необычная, новая, оригинальная затея, войти и выйти из которой было довольно-таки тяжело. Например, нам не сразу дали разрешение выступать в Гаване на Кафедральной площади. Собственно говоря, по-моему, там никто ни до нас, ни после еще не выступал! Там, в принципе, выступать не разрешено.

— И как вы вышли из этой ситуации?

— Нам помогли какие-то российские связи, Министерство культуры направило письмо, которое сработало. Спасибо им большое за это! Также помог и российский посол на Кубе.

Много было разных сложностей: то какие-то камеры не прилетели, а какие-то прилетели, но не сработали, а еще одна камера разбилась. На Кубу, в принципе, непросто попасть американским гражданам, двое из которых были в нашей команде. В общем, возникало очень много всяких вопросов на местах, которые тяжело было разрулить. Но мы их успешно, слава богу, разрулили, и все в итоге состоялось.

«Было чертовски интересно»

— Как отнеслись к съемкам и концерту жители Гаваны?

— Публика отреагировала совершенно прекрасно! Хотя я очень стеснялся этой афиши: «Король поп-музыки из Москвы». Самое интересное, что все афиши были написаны от руки тушью и специальными кисточками. Такая вот традиция на Кубе. В этом, кстати, что-то есть, хотя это очень трудоемкое занятие.

В результате афиши написали, и я был вот таким «королем поп-музыки из Москвы». Конечно, я этого стеснялся и шутил: «Ребята, ну есть же и настоящие короли поп-музыки из Москвы. Например, Филипп Киркоров. Я немножко не про это, и какой-то все-таки автор-исполнитель, композитор и поэт и так далее». Но поздно было рыпаться, потому что афиши уже сделали, и их переписывать, конечно же, никто не стал.

Несмотря на то, что люди ожидали, наверное, какую-то российскую эстраду, они вдруг услышали очень близкие им ритмы и такие красивые кубинские аранжировки. Потому что мы работали с большой командой местных музыкантов и переделывали все аранжировки специально для этого концерта. Плюс, конечно, ходить по улицам и делать документальный фильм, встречаться с разного плана людьми: и музыкантами, и не музыкантами, и художниками, и не художниками, людьми разных профессий, жизней и судеб, — было, конечно, чертовски интересно!

— Почему российские зрители должны пойти в кинотеатры, чтобы посмотреть этот фильм? Что именно они в нем увидят?

— Я сам уже ходил на него. Если бы не ходил, даже толком бы и не знал, о чем говорить (смеется). Я совершенно был поражен тому, как интересно смотреть, во-первых, концерт в кинотеатре — с этим прекрасным звуком, эмоционально попадая в то состояние, в ту атмосферу, в то место, где этот концерт проходил.

Во-вторых, он смешан с документальным кино. Не знаю, но мне самому, знающему каждый кадр, было очень интересно посмотреть. Именно поэтому я со спокойной душой и совестью тоже могу приглашать зрителей на этот фильм. Уверен, что люди, неравнодушные к этой музыке и моим песням, люди любознательные, вообще любящие музыку, с большим удовольствием могут провести это время в кинозале.

— Будет ли продолжен вами такой опыт в дальнейшем?

— Честно говоря, после нашего кубинского концерта и съемок фильма прошло довольно-таки много времени — 10 лет до создания этого проекта. И руки начали потихонечку опускаться на тему таких вылазок в другие страны, хотя были подобные задумки…

Это по-прежнему интересуют и меня, и ребят, которые мне помогают, моих друзей и коллег, и я бы даже не побоялся этого слова — мою команду.

Но возрождение этого материала, который перерос в фильм «Леонид Агутин. Cosmo Life», думаю, подвигнет меня на создание таких акций. Настолько, насколько хватит сил и времени.

Музыкальный фильм «Леонид Агутин. Cosmo Life» был снят на основе концерта, который когда-то дал в Гаване его главный герой. К его производству причастны сразу пять стран — Россия, Куба, Мексика, Франция и США.

Кроме Агутина в числе главных действующих лиц такие мастера музыки, как Эл Ди Меола, Омара Портуондо, Орландо Вайе, Артуро Сандоваль, Рене Толедо, Руди Амандо Перес и Панчо Амат.

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