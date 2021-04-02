Почему сожительство нельзя считать гражданским браком: мнение юриста

Обещать — не значит жениться. По такому принципу некоторые мужчины вполне спокойно воспринимают ситуацию, когда семья существует без пресловутого штампа в паспорте. Другие и вовсе не понимают смысл в регистрации отношений, называя их гражданским браком.
Известный адвокат, эксперт по юридическим вопросам Иван Кузнецов в комментарии ФАН объяснил, почему неправильно отождествлять понятия «гражданский брак» и «сожительство», для какой стороны выгоднее ставить штамп в паспорте и можно ли юридически обезопасить себя, будучи в незарегистрированных отношениях достаточно долгое время.
Законодательство Российской Федерации не предполагает такого понятия, как «гражданский брак», отмечает собеседник ФАН. То, что называется сожительством, не имеет ничего общего с официальным браком, зарегистрированным в ЗАГСе. Проще говоря, штамп в паспорте — это и есть гражданский брак, подтвержденный документально.
«Гражданский брак — это юридическое понятие, возникло оно еще в царской России, тогда так называли неофициальные отношения, то есть сожительство. В Советском Союзе термин «гражданский брак» приобрел официальное значение, это брачный союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный в установленном порядке. Сейчас люди продолжают на бытовом уровне путать сожительство и гражданский брак. На моей практике около 75% пар считают гражданским браком сожительство, когда нет зарегистрированных отношений, остальные считают, что это официальный брак. Итак, сожительство — это отношения без регистрации в органах ЗАГСа», — поясняет Иван Кузнецов.
По словам юриста, сожительство в нашей стране — это гражданско-правовые отношения, которые регулируются Гражданским кодексом РФ. Под защиту Семейного кодекса РФ такой союз не попадает, за исключением определенных ситуаций.
«Если у пары имеются дети, такие отношения попадают под действие Семейного кодекса, но только в том случае, если отец указан в свидетельстве о рождении ребенка. Мама может подать исковое заявление в суд о взыскании алиментов на содержание ребенка. Но и здесь есть тонкие моменты: так, по Семейному кодексу мама ребенка может взыскать алименты и на свое содержание, пока ребенку не исполнится три года или во время беременности», — рассказал специалист.
Иван Кузнецов обратил внимание, что в случае расторжения неофициальных отношений, если у пары есть дети, решение о том, с кем они останутся, принимается точно так же, как и при бракоразводном процессе.
«С кем остается ребенок после разрыва отношений, также решается по Семейному кодексу, в зависимости от обстоятельств, но в российской практике дети, как правило, остаются с матерью, если она грубо не нарушает права и интересы своего ребенка и не создает угрозу его жизни и здоровью. Также с возраста 10 лет ребенка спрашивают, с кем из родителей он хотел бы жить. Отец вправе потребовать, чтобы ребенок остался с ним, даже если это было сожительство. Тут все как и при расторжении официального брака», — сообщил собеседник агентства.
Однако при разделе имущества после расставания, если отношения не были узаконены, могут возникнуть определенные сложности, отмечает Иван Кузнецов.
«Что касается имущества, то в гражданско-правовых отношениях оно остается за владельцем. Можно потребовать вернуть какие-то деньги, которые были перечислены другой стороне как безосновательное обогащение, но и тут есть определенные уже проблемы. Дело в том, что суд чаще встает на сторону того, кому деньги были подарены», — поделился мнением юрист.
Можно ли обезопасить себя юридически, сожительствуя без штампа, например, с помощью брачного договора? По мнению адвоката, стороны могут его заключить перед регистрацией брака. Но если брак неофициальный, то такой договор будет недействителен.
В заключение Иван Кузнецов обратил внимание, что законный брак больше выгоден женщине, поскольку в России Семейный кодекс в этом случае больше защищает ее права, чем Гражданский кодекс при сожительстве.
«Мужчинам больше выгодно простое совместное проживание, потому что по Семейному кодексу больше привилегий именно для женщин. Например, Семейный кодекс предусматривает такие моменты: если женщина получает инвалидность в период брака, муж будет ее содержать даже в случае развода. Второй вопрос, кто зарабатывает деньги? Если это мужчина, он оформляет все имущество на себя. В случае сожительства женщина не будет ни на что претендовать, конечно, ей это невыгодно. В случае брака же, даже если имущество записано на родственников мужа, половина все равно переходит супруге», — подытожил юрист.