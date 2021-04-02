Почему сожительство нельзя считать гражданским браком: мнение юриста

Обещать — не значит жениться. По такому принципу некоторые мужчины вполне спокойно воспринимают ситуацию, когда семья существует без пресловутого штампа в паспорте. Другие и вовсе не понимают смысл в регистрации отношений, называя их гражданским браком.

Известный адвокат, эксперт по юридическим вопросам Иван Кузнецов в комментарии ФАН объяснил, почему неправильно отождествлять понятия «гражданский брак» и «сожительство», для какой стороны выгоднее ставить штамп в паспорте и можно ли юридически обезопасить себя, будучи в незарегистрированных отношениях достаточно долгое время.

Законодательство Российской Федерации не предполагает такого понятия, как «гражданский брак», отмечает собеседник ФАН. То, что называется сожительством, не имеет ничего общего с официальным браком, зарегистрированным в ЗАГСе. Проще говоря, штамп в паспорте — это и есть гражданский брак, подтвержденный документально.

«Гражданский брак — это юридическое понятие, возникло оно еще в царской России, тогда так называли неофициальные отношения, то есть сожительство. В Советском Союзе термин «гражданский брак» приобрел официальное значение, это брачный союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный в установленном порядке. Сейчас люди продолжают на бытовом уровне путать сожительство и гражданский брак. На моей практике около 75% пар считают гражданским браком сожительство, когда нет зарегистрированных отношений, остальные считают, что это официальный брак. Итак, сожительство — это отношения без регистрации в органах ЗАГСа», — поясняет Иван Кузнецов.

По словам юриста, сожительство в нашей стране — это гражданско-правовые отношения, которые регулируются Гражданским кодексом РФ. Под защиту Семейного кодекса РФ такой союз не попадает, за исключением определенных ситуаций.

«Если у пары имеются дети, такие отношения попадают под действие Семейного кодекса, но только в том случае, если отец указан в свидетельстве о рождении ребенка. Мама может подать исковое заявление в суд о взыскании алиментов на содержание ребенка. Но и здесь есть тонкие моменты: так, по Семейному кодексу мама ребенка может взыскать алименты и на свое содержание, пока ребенку не исполнится три года или во время беременности», — рассказал специалист.

Иван Кузнецов обратил внимание, что в случае расторжения неофициальных отношений, если у пары есть дети, решение о том, с кем они останутся, принимается точно так же, как и при бракоразводном процессе.

«С кем остается ребенок после разрыва отношений, также решается по Семейному кодексу, в зависимости от обстоятельств, но в российской практике дети, как правило, остаются с матерью, если она грубо не нарушает права и интересы своего ребенка и не создает угрозу его жизни и здоровью. Также с возраста 10 лет ребенка спрашивают, с кем из родителей он хотел бы жить. Отец вправе потребовать, чтобы ребенок остался с ним, даже если это было сожительство. Тут все как и при расторжении официального брака», — сообщил собеседник агентства.

Однако при разделе имущества после расставания, если отношения не были узаконены, могут возникнуть определенные сложности, отмечает Иван Кузнецов.

«Что касается имущества, то в гражданско-правовых отношениях оно остается за владельцем. Можно потребовать вернуть какие-то деньги, которые были перечислены другой стороне как безосновательное обогащение, но и тут есть определенные уже проблемы. Дело в том, что суд чаще встает на сторону того, кому деньги были подарены», — поделился мнением юрист.

Можно ли обезопасить себя юридически, сожительствуя без штампа, например, с помощью брачного договора? По мнению адвоката, стороны могут его заключить перед регистрацией брака. Но если брак неофициальный, то такой договор будет недействителен.

В заключение Иван Кузнецов обратил внимание, что законный брак больше выгоден женщине, поскольку в России Семейный кодекс в этом случае больше защищает ее права, чем Гражданский кодекс при сожительстве.