Российская авиация ударила по террористам в Сирии

Дамаск, 2 апреля. Российские военные самолеты нанесли несколько ударов по позициям запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 в окрестностях города Ресафа, на юго-западе провинции Ракка.

Сирийские и другие источники сообщают о частых боевых вылетах ВКС РФ для уничтожения объектов ИГ1. Так, Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что вечером 26 марта самолёты ВКС РФ нанесли удары по позициям ИГ в сирийской пустыне. Издание Rojava Network также публиковало информацию 23 марта о серии авиаударов по позициям боевиков в пустыне провинции Хомс.

Российские ВКС с 2015 года принимают активное участие в сирийском конфликте, оказывая поддержку правительству Дамаска в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.