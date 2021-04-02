Американский профессор Майер объяснил, как собаки Джо Байдена стали политической проблемой

Вашингтон, 2 апреля. Питомцы нередко использовались хозяевами Белого дома для привлечения дополнительных голосов, но собаки президента США Джо Байдена только создают новые политические проблемы.

Профессор Университета Джорджа Мейсона Джереми Майер заявил, что любимцы Байдена Чемп и Мэйджор из источника дополнительных очков рейтинга стали поводом для политических дискуссией и поставили президента в сложное положение, пишет Washington Examiner. Майер вспомнил, что все последние хозяева Белого дома, за исключением экс-президента Дональда Трампа, вступали в резиденцию вместе с четвероногими друзьями, и это помогало очеловечить даже самого сурового политика.

«Никогда не недооценивайте силу собаки в Белом доме или власть собаки в политике в целом», — заявил в комментарии прессе директор Блейерского центра телевидения и массовой культуры Сиракузского университета Роберт Томпсон.

Поначалу история Чемпа и Мейджора была точно такой же. Пользователи соцсетей полюбили питомцев Байдена и даже использовали фотографии собак, чтобы делать мемы про Трампа. Но в дальнейшем вскрылся дурной характер собак, особенно молодого Мейджора, который однажды покусал сотрудника службы охраны президента. После этого псов отправили в родной дом президента в Делавэр, однако вскоре вернули. Уже через неделю Мэйджор снова напал на одного из членов команды Байдена, и это стало, по мнению профессора Майера, серьезной политической проблемы для всей страны.

«Первая семья не может отреагировать на произошедшее слишком резко, но и не может оставить инцидент без внимания. Хорошо еще, что собака не заставила никого истекать кровью, но очевидно, что она пользуется своей безнаказанностью», — поделился своим мнением с газетчиками профессор Майер.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) рассказывало о влиянии семьи и близких на имидж американских политиков. В центре внимания оказались мемуары сына президента США Джо Байдена Хантера. Байден-младший признается в тяжелой наркотической зависимости, и в эксклюзивном комментарии ФАН политический обозреватель Владимир Корнилов рассказал, как и в какую сторону изменится восприятие американцами своего лидера после признаний его сына.