Глава Минздрава Черногории назвала «Спутник V» качественной и надежной вакциной

Подгорица, 2 апреля. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является отличным и безопасным препаратом.

Весь мир должен проявить большее уважение к разработанной российскими учеными вакцине «Спутник V». Такое мнение выразила глава Минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович. Она также сообщила, что сделала себе прививку российской вакциной, которая, по ее мнению, является надежной, качественной и безопасной.

«В условиях пандемии медицина должна оставаться вне политики. Ее политизация не приводит ни к чему хорошему. Мы сейчас столкнулись с чрезвычайной ситуацией, которую нельзя с чем-то сравнить», — цитирует ее слова RT.

Глава здравоохранительного ведомства также добавила, что Черногория не сомневалась в безопасности российской разработки. В данный момент страна делает все возможное для безопасности иностранных путешественников, в том числе для туристов из России. При отсутствии проблем с поставкой вакцины уже к началу лета Черногория победит коронавирус, добавила Боровинич-Бойович.

В конце марта стало известно, что привившиеся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» граждане смогут посещать Черногорию. Кроме того власти страны заявили о своих намерениях заключить с Россией договор о покупке данного препарата.